Ucrania implora: "El mundo tiene que parar esta guerra"

Hace dos años que millones de personas de Ucrania se vieron obligados a abandonar su país por la invasión y los ataques de Rusia. Cientos de ellos viven hoy entre nosotros, en Castellón y recuerdan aquellos duros días a la vez que piden la ayuda del mundo para frenar a Putin y poder parar la guerra, como en COPE suplica Olga, ucraniana que reside en Benicarló.

"El mundo tiene que parar esta guerra", explica y lamenta que "Ucrania no puede parar esta guerra y lo tiene que parar el mundo", reconoce. Por tanto, considera que la ayuda a su país debe continuar en el futuro.

Destruido

Un país ya irreconocible y destruido que no ve fin a la pesadilla que está viviendo y que tardará décadas en poderse recuperar si se logra frenar la guerra, aunque esperan "que no dure tantos años" y la guerra no se eternice porque "Ucrania se va a borrar del mapa del mundo".

"La situación está fatal y va empeorando. La guerra no ha parado en ningún momento, sigue y no hay nada bueno", afirma.

Su yerno en la batalla

Las mujeres y los niños abandonaron un país en el que los hombres se quedaron para luchar por Ucrania. Ahora, Olga, ha recibido estos días la visita de su yerno quien lucha por la libertad de su país y que ha recibido un permiso para poder ver a su hija a la que no ve desde hace cuatro meses.

"Él vino para ver a su hija y la próxima vez no sabemos cuándo ni si podrá venir". Él está en el frente de batalla "y no puede contar nada porque es militar. Si nos dice que la situación es muy seria y muy grave".