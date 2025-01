Se triplican las infracciones de portadores de patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la Policía Local, refuerza su compromiso con la seguridad vial mediante una nueva campaña de vigilancia y control del uso de patinetes eléctricos. Esta iniciativa, que se llevará a cabo del 7 al 12 de enero, busca fomentar un uso responsable de estos vehículos en las vías públicas y reducir las infracciones que ponen en peligro tanto a sus conductores como al resto de ciudadanos.

Durante el último año, la Policía Local de Burriana intensificó su labor de control con dos campañas específicas, complementadas con controles rutinarios, lo que permitió detectar un notable incremento en las infracciones. En 2023, se emitieron alrededor de 70 propuestas de sanción, cifra que ascendió a 180 en 2024. Las infracciones más habituales incluyen circular por las aceras, hacerlo en dirección prohibida, conducir utilizando auriculares o superar semáforos en rojo.

La importancia de cumplir las normas

Los patinetes eléctricos, también conocidos como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), se han convertido en una opción de transporte popular, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, su creciente uso requiere una mayor concienciación sobre la normativa de tráfico. Desde la Policía Local se recuerda que, al igual que otros vehículos, deben cumplir las normas para garantizar una circulación segura y respetuosa en las vías públicas.

Entre las infracciones más habituales detectadas, se encuentra circular por aceras, llevar a dos personas, conducir en contradirección y usar el móvil o auriculares. Estas prácticas no solo suponen un riesgo para los conductores de los patinetes, sino también para el resto de usuarios de la vía.

Detalles de la campaña y medidas informativas

La campaña será liderada por la Sección Prevenpol de la Policía Local, con el apoyo de los Grupos de Seguridad Respuesta y Emergencias, en turnos de mañana, tarde y noche. Desde las autoridades locales se destaca que, aunque las infracciones habían disminuido tras la última campaña, se ha detectado un nuevo repunte en comportamientos inadecuados, lo que motiva esta nueva intervención.

Además, desde el 22 de enero de 2024, sólo se pueden comercializar patinetes eléctricos con certificación oficial, y los adquiridos antes de esa fecha podrán circular únicamente hasta el 22 de enero de 2027. Los usuarios interesados pueden consultar el listado de modelos certificados en la página web de la Dirección General de Tráfico, en el apartado de vehículos de movilidad personal.

Recomendaciones para una conducción segura

Desde la Policía Local se insiste en que los conductores de patinetes eléctricos deben respetar las normas de tráfico, como no superar la tasa de alcohol permitida, no usar auriculares ni móviles mientras conducen, y siempre circular con diligencia y precaución. Aunque el uso del casco no es obligatorio, se considera fundamental como medida de protección. Asimismo, por la noche se recomienda el uso de alumbrado y prendas reflectantes.

“La finalidad de esta campaña es concienciar a los usuarios de patinetes eléctricos sobre la importancia de una conducción responsable, que no solo garantice su seguridad, sino también la del resto de usuarios de las vías públicas. Esperamos que esta iniciativa fomente un uso más seguro y respetuoso de este medio de transporte”, ha destacado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz.