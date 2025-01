Tras las trabas de Europa a la pesca, ahora llegan al campo

El conseller de Agricultura pide no complicar más su labor a los agricultores valencianos

El Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno de España que “defienda en Europa los intereses y la permanencia de la agricultura” y que elimine la obligación de “implantación del cuaderno digital que tantos problemas genera en nuestro campo”.

En estos términos se ha manifestado el conseller tras conocer que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el Real Decreto 34/2025 que, entre otras modificaciones, establece la obligatoriedad del registro digital de los tratamientos fitosanitarios a parir del 1 de enero de 2026.

“Estamos en contra de las imposiciones burocráticas que hacen que nuestros agricultores acaben abandonando el campo. No estamos de acuerdo con que se imponga a los agricultores valencianos el registro digital de cualquier tratamiento fitosanitario a partir del año que viene”, ha insistido el conseller.

Barrachina ha explicado que “en la actualidad, para pulverizar un solo bancal, el agricultor ya requiere del carné de usuario profesional de tratamientos fitosanitarios y que, cada vez que compra un envase, ya queda registrado”.

El conseller ha destacado que “este Consell apuesta por la simplificación y defiende que no es necesario un tercer control adicional sobre los agricultores. Nuestro sector agrícola tiene la edad media más alta de toda España y, además, nuestras explotaciones son pequeñas, porque la mayoría son minifundios. Tenemos que ayudarles a que sea fácil trabajar la tierra. No podemos poner trabas, ni más burocracia. El campo necesita ayuda, no imposiciones”.

En este sentido, ha concluido que “es impensable que se imponga esta exigencia digital a nuestros agricultores que, hasta este momento, han funcionado perfectamente bien sin la necesidad de estas ocurrencias e imposiciones digitales”.