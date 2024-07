Torrechiva: De salvar a un australiano hace 10 años a librarse por el capotillo de San Fermín

Prácticamente podríamos hablar de milagro en el último encierro de San Fermín en Pamplona. En la curva de Estafeta uno de los miuras arrolló a un corredor muy conocido porque lleva 52 años acudiendo a la capital navarra. Se trata de Alberto Guillamón, conocido como Torrechiva, es de la localidad castellonense de Onda y tiene 68 años.

El hombre se topó con el toro y este le embistió, empujándolo al aire con el hocico, aunque por suerte sin cornear. "San Fermín me tiró el capotillo", explica en COPE Torrechiva. También topó con que "estaba un guardia municipal y me echó mano para que no me sacara y otra persona, que por eso no me descolgó el toro", relata.

De no producirse eso, detalla que "si me hubiera descolgado el toro a la velocidad a la que va me hubiera tirado delante de toda la manada y era el primer toro que venía, entonces no sé lo que hubiera podido pasar, pero bueno nada", quedando a merced de los toros de la ganadería de Miura.

"Me encuentro muy dolorido porque fue un golpe seco y muy fuerte", aunque reconoce que "no sé lo que tengo porque no fui a la Cruz Roja Allí. Ahora me está saliendo todo el golpe que tengo: La espalda, la cornada interna en la pierna... creo que algo llevo. Puedo tener alguna costilla", como consecuencia del embiste.

Salvó a un australiano

Justo este domingo, 14 de julio, se cumplían 10 años desde que Torrechiva se jugara la vida y cogiera del rabo a un toro que se estaba ensañando con una persona de origen australiano y que a buen seguro le salvó la vida. "Le cogió fuerte, me tiré al rabo y le salvé la vida, aunque este año me la podría haber jugado yo". Recuerda que "si yo ese día no me tiro a la cola, porque no había nadie que se tirara a la cola, hubiera sido una muerte segura".

De hecho, además, la casualidad de la fecha no es la única, también el lugar en el que se produjeron los dos incidentes: "Los mismos toros y en el mismo sitio, en el mismo punto. A mí me ha tocado en el vallado ciego y a él le cogió donde se hace la curva".

El recuerdo a su hijo

Torrechiva participa en San Fermín con una camiseta en homenaje a su hijo fallecido en accidente en 1999, con fotografías del último encierro en el que corrieron juntos y con las cenizas de este colgadas en el cuello.

"Es un amuleto que llevo y siempre que voy al toro lo llevo y la camiseta era la misma la que corro yo que la que corría mi hijo. Ahora un sobrino mío también está corriendo con la misma camiseta, pero es la de mi hijo".

En 2025 volverá a Pamplona con tal de cumplir 53 años participando en los encierros: "Por supuesto allí estaré", sentencia.