Las tormentas provocan 16 incendios forestales en Castellón

Una vez más nuestros mayores tienen razón. Ellos siempre han dicho que a partir del 15 de agosto llegan las tormentas que se llevan el verano y así está siendo. El verano no se acaba, pero sí que el alivio en las temperaturas lo tenemos ya con nosotros.

Las tormentas dejaron este lunes 25 l/m2 en Vilafranca y la Vall d´Almonacid y 21 en Ares, aunque llegaron con más descargas eléctricas, rayos, que lluvia, lo que ha hecho que estas últimas horas sean extremadamente complicadas.

De hecho, se han producido 15 conatos de incendios forestales durante la jornada del lunes, siendo extinguidos rápidamente la mayoría de ellos. Solamente quedan dos en los que se ha trabajado toda la noche: en Pina de Montalgrao que está controlado y entre Tales y Artana donde los bomberos no han podido atacar las llamas al ser inaccesible por vía terrestre. Desde el amanecer se han puesto en marcha los medios aéreos para tratar de acabar con él.

También a primera hora del martes se ha declarado otro más, el 16º conato de incendio forestal. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón se desplazan a Torrechiva para tratar de extinguirlo con rapidez.

La previsión

Las tormentas han continuado a lo largo de la noche y madrugada del martes y se espera que sigan siendo protagonistas durante gran parte del día. Son de paso rápido, intensas localmente y dejan hasta las 8:30 horas 15 l/m² en Ares del Maestrat, 13 en Albocàsser o 10 en Sant Mateu, como principales cantidades, que se van a incrementar a lo largo del día. y van a continuar.

Tormentas que pueden ser secas y también pueden producir reventones que dejen vientos de intensidad elevada, lo que cualquier descarga eléctrica puede derivar en consecuencias fatales. Pero también pueden producirse chubascos y tormentas fuertes que lleguen acompañados de granizo.

Riesgo naranja

Las temperaturas ayer llegaron a los 39º en Sorita o 38º en Onda y los valores nocturnos se han quedado por encima de los 25º en Benicàssim, Oropesa del Mar, Xilxes, la Vilavella y la Vall d´Uixó.

Las máximas no superarán los 33º en un día con aviso de riesgo naranja en Els Ports por fuertes tormentas acompañadas de granizo de grandes dimensiones y rachas de viento fuertes, también por lluvias que pueden acumular más de 40 l/m² en una hora.

El aviso es amarillo en el resto de la provincia por acumulados de más de 20 l/m² en una hora y también por tormentas con granizo y fuerte viento. Especialmente por la tarde se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior, que podrían ser localmente muy fuertes en la mitad norte de la provincia de Castellón.