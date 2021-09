La semana de las Fiestas de la Magdalena no será lectiva en 2022

El concejal de Educación, Francesc Mezquita, ha presidido la sesión del Consell Escolar Municipal de Castelló en el que se ha acordado, por unanimidad, mantener festivos los días 22, 23 y 24 de marzo del calendario escolar referente al curso 2021/2022 y que también cuentan con la autorización de la Dirección Territorial de Castelló de la Conselleria de Educación.

El órgano ya propuso, en sesión ordinaria el día 22 de junio de 2021, que estos fueran no lectivos coincidiendo con la semana de Fiestas de la Magdalena. Además, con el fin de declarar toda la semana no lectiva se ha propuesto a la Conselleria de Educación que el día 25 de marzo de 2022 sea no lectivo, a cambio de declarar lectivo el 25 de abril de 2022 (festividad de San Vicente).

La reunión también ha servido para informar al Consell del inicio de las obras en los CEIP Vicent Marçà y Herrero, unas intervenciones que se ejecutan a través del Pla Edificant, y que prevé próximas actuaciones en los colegios públicos Mestre Canós y Sebastian Elcano.

Durante el encuentro también se ha destacado la gran acogida de las aulas de 2 años en las escuelas de Castelló, a las que se ha incorporado este año el CEIP Bernat Artola.

Mezquita ha aprovechado la ocasión para presentar a los miembros del Consell la nueva edición de la Guía Educadora, reciente publicación de la Concejalía de Educación que acumula más de 60 actividades y propuestas lúdicas y culturales para el alumnado de infantil, primaria, secundaria y Formación Profesional.