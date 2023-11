Roselló, arzobispo electo de Pamplona: "Mañana seguiré ejerciendo mi ministerio en la cárcel"

El padre Florencio Roselló ha sido nombrado por el papa Francisco, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Natural de Alcorisa (Teruel) y de 60 años de edad, es director de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal y desarrolla su labor en la cárcel de Castellón. Hasta ahora es superior de la comunidad mercedaria de Castellón y capellán de la prisión de Castellón.

De hecho, tiene previsto continuar con su actual cometido durante las próximas semanas. "Mañana volveré a la prisión. Hasta que me vaya de aquí a final de año seguiré ejerciendo mi ministerio en la cárcel con gozo" y es que asegura que "los hombres y mujeres me esperan y yo quiero seguir cerca de ellos".

Es la segunda ocasión en la que se despide de la diócesis castellonense "y ahora de forma definitiva. Castellón me ha dado mucho y, por tanto, tiene que estar en la portada del libro de mi vida".

Durante 15 años ha asistido y acompañado a internos del centro penitenciario para ayudarles a que se reintegraran en la sociedad y también a los funcionarios, además de desarrollar una importante labor también en la parroquia de San José Obrero. Ha sido coordinador de la Pastoral Penitenciaria en la Comunidad Valenciana y miembro del Consejo Diocesano de Pastoral en la diócesis de Segorbe-Castellón.

Nueva etapa

El nuevo arzobispo de Pamplona ha comparecido en la sede episcopal de Castellón junto al obispo, monseñor Casimiro López Llorente para valorar el nombramiento por parte del Santo Padre. Él no se lo esperaba y aún continúa asimilándolo. Ya ha solicitado la ayuda de la comunidad cristiana navarra para encarar este nuevo cometido.

"Espero que Dios me acompañe y que la Iglesia me ayude a ser el obispo que la Iglesia navarra necesita". Reconoce que "no tengo experiencia de obispo y voy con humildad a acompañar y a que me enseñen y aprender".

Para el nuevo arzobispo es una sorpresa que todavía perdura y destaca que el Santo Padre ha ido a una prisión, a la última celda, para buscar un arzobispo para Pamplona.

Castellón reconoce su dedicación

El obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, monseñor Casimiro López Llorente, ha acompañado a Florencio Roselló en una comparecencia pública en la que ha querido destacar que "ha estado 15 años de su ministerio entre nosotros, principalmente como capellán".

López Llorente ha señalado que "ha llevado a cabo una tarea encomiable y reconocida" en la prisión de Castellón y que se ve "reconocida por los internos y por la administración penitenciaria y la dirección" del centro.

Don Casimiro ha querido agradecer y bendecir a Florencio Roselló con un mensaje muy concreto: "Muchas gracias y que la Virgen de la Cueva Santa -patrona de la diócesis de Segorbe-Castellón- te proteja".

