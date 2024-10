La primera "agresión sexista" conocida de Errejón fue en un pub de Castellón

La dimisión del portavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntamente acosar a mujeres cuando defendía mensajes feministas. Pues bien, el primer caso del que tuvo conocimiento su partido y que tapó fue aquí en Castellón, en un pub de la avenida Capuchinos de la capital de la Plana, cuando trató de acercarse a una chica con la excusa de bailar, agarrándola de la cintura.

En redes sociales, por aquel entonces, la usuaria @ChaChaCharlieB que hoy ya tiene el perfil eliminado, puso en conocimiento público este hecho ocurrido en 2023. "El pasado 17 de junio viví una situación incomoda con Íñigo Errejón que se podría calificar como agresión sexista".

A continuación detalló que "yo estaba bailando con mis amigas en grupo, y él y la gente con la que iba estaban detrás nuestro. Al poco rato, noté una mano en la cintura. Sabía que esa mano solo podía ser de una persona, y en un primer momento pensé que simplemente quería pasar o algo por el estilo porque me recordó a ese tipo de contacto. Pero cuando pasó el primer momento y ni él ni la mano se movían, pensé que debía de estar confundiéndome y simplemente estaba habiendo contacto porque él tenía la mano ahí sin darse cuenta y estábamos muy cerca, pero no había tanta gente. Y yo me estaba moviendo porque estaba bailando, pero la mano seguía ahí, y no estaba notando tampoco el dorso de una mano, estaba notando la palma y los dedos".

Esto hizo que una amiga "se lanzó a apartarle la mano de un manotazo. En ese momento yo incluso la frené un poco, porque me daba cuenta de que si reaccionábamos mucho se iba a armar mucho y muy rápido, y yo aún lo estaba procesando".

Sumar lo tapa

Una asesora suya se presentó como mediadora para evitar una denuncia, hoy es diputada en la asamblea de Madrid Loreto Arenillas y no hizo nada más. "Pidió disculpas por lo que me había pasado y se presentó como mediadora para solucionar la situación y reparar el daño. Le dije que no entendía qué había que mediar o solucionar, que la situación era que un tío me había metido mano".