La presidenta de la Diputación carga contra Pedro Sánchez: "A Castellón ni pidiendo la ayuda"

Han pasado más de tres meses desde que las fuertes lluvias arrasaran la vecina provincia de Valencia, pero también dejando importantes daños en Castellón. La gestión realizada por Gobierno y Generalitat ha siso ampliamente criticada, pero hay algunas frases que perseguirán a sus autores. Una la protagonizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "El Gobierno central está listo para ayudar; si necesita más recursos, que los pida", en un mensaje que tenía como destinatario la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón.

Unos noventa días después de aquello, 71 municipios de la provincia de Castellón ven como siguen sin llegar las ayudas por parte del Gobierno central. Pedro Sánchez no destina cuantía alguna a las localidades afectadas para que se recuperen y están siendo Generalitat y Diputación Provincial los únicos que estén al lado de los ayuntamientos, a los que han destinado unos 15 millones de euros.

Por ello, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, lamenta que un paquete de ayudas por la DANA que se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, no incluye al territorio castellonense: "Si necesitan ayuda que la pidan, pues a la provincia de Castellón ni pidiendo la ayuda", declara.

Barrachina sostiene que "le comunicamos a la Generalitat Valenciana y al Gobierno la necesidad de que nuestros municipios recibieran ayuda y lo comunicamos, no una, tres veces", aunque la respuesta no ha sido la esperada desde Madrid.

No da su brazo a torcer

La Diputación Provincial de Castellón incluso estudia medidas legales para tratar de lograr que se revierta esta falta de ayudas y califica esta postura de "menosprecio, vergüenza y decepción", a la vez que trata de hacer ver que la situación es "grave" y que se ha dejado de lado a la provincia con "silencio y abandono".

Diputación de Castellón Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina

Considera la presidenta, Marta Barrachina, que mínimo harían falta "4 o 5 millones de euros" de aportación estatal y es que hay localidades como les Coves de Vinromà que tuvieron daños valorados en 1,3 millones.

"Voy a exigir una reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para que estudien y hagan el favor de incluir a los 71 municipios de Castellón que necesitan esta ayuda; en segundo lugar, vamos a proponer una moción al pleno para que el Gobierno rectifique y atienda estas necesidades; en tercer lugar, remitir a los ayuntamientos de toda la provincia un manifiesto, para que la corporación o alcalde que tenga a bien firmarlo, refuerce nuestra petición al Gobierno de estas ayudas y, en cuarto legal, si cabe la vía legal, que la estamos estudiando vamos a intentar ayudar a los municipios ante este abandono".

Visita de Óscar Puente

Mientras, Barrachina sigue esperando un año después respuesta a su petición para reunirse con tres ministros: Jordi Hereu, Óscar Puente y María Jesús Montero. Uno de ellos es el de Transporte, Óscar Puente, que esta semana tiene previsto un acto en Castellón.

"No sé cómo vendrá... en tren imagino que no. Espero que venga con algún anuncio que reporte en Infraestructuras" a la vez que "voy a seguir pidiéndoles que nos atiendan. Cuando esta presidenta les pide una reunión no es porque me haga ilusión sentarme con los ministros, es porque hay necesidades de la provincia que tienen que atender".