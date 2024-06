Poblaciones de Castellón y Teruel consensuarán acciones de prevención ante incendios forestales

Ha pasado más de un año de uno de los últimos graves incendios sufridos en la provincia. El de Villanueva de Viver dejó miles de hectáreas quemadas y poblaciones evacuadas durante una semana. Un fuego que además afectó a 2 provincias diferentes, dado que también se adentró en Teruel.

Así está después de un año en el incendio de Villanueva de Viver.

Ha habido una explosión de biodiversidad abismal. pic.twitter.com/KpBWN4namS — Pau Garcia Iñurria (@tenueangor) May 7, 2024





Este hecho servirá como tema principal para la jornada que este sábado se celebrará en Montanejos. Bajo el título “El fuego no entiende de lindes”, 35 pueblos de nuestra provincia y la vecina aragonesa se unirán para promover un frente común en defensa del territorio y por la prevención de los incendios.

Respecto a ella hemos hablado con el que ejercerá de anfitrión. El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, que apunta a diversas cuestiones a tratar, siendo la primordial evidentemente la coordinación entre unas poblaciones con muchas cosas en común y un punto en especial, su valor natural: "Por mucho que haga un municipio por la prevención,de nada sirve si el pueblo vecino no puede dedicar medios a ello. Es hora de intentar coordinador estos municipios con raíces históricas profundas".

Pero también se valorarán propuestas para aumentar la prevención ante la amenaza del fuego. En algunos casos además con doble objetivo, como puede ser reforzar la economía de una zona afectada de forma grave por la despoblación. Para ello, según Sandalinas, la ganadería puede convertirse en todo un baluarte, ya que "el pastoreo, que es una de las soluciones que vamos a proponer, ya no es una alternativa con viabilidad económica, pero tendremos que ponerla en valor para nuestra viabilidad, muy apoyada en el turismo sostenible".

Apoyo institucional

Pero no sólo será cuestión de mirar a los propios municipios. También se demandará la más que necesaria ayuda de las instituciones superiores para poder hacer frente a una amenaza, como es la del fuego, que no entiende de razones ni colores: "Estuvimos hace año y medio en una situación de alta tensión. No estamos en disposición de afrontar esas pérdidas. De alguna manera nos tendremos que coordinar y hacer ver a las administraciones que el fuego no entiende de estas controversias partidistas".

#Audio La falla infantil en recuerdo del incendio de Villanueva de Viver del año pasado protagoniza el "Herrera en COPE Castellón" de hoy. https://t.co/TLKfXx8G7T — ?COPE Castellón? (@copecastellon) March 18, 2024





Todo ello será en una población que de nuevo espera con ganas el verano, ya que supone el regreso de gran parte de los turistas que quieren disfrutar de una de las principales zonas de baño de interior de la Comunitat. La fuente de los Baños ya ha activado la venta de entradas para estos meses, y Sandalinas tranquiliza a aquellos que os estéis pensando hacer una excursión por el Alto Mijares: pese a la sequía, el caudal de agua en este paradisíaco paraje está asegurado.