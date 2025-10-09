Pitingo estará en el Festival Origen Castellón

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha presentado junto a Salvador Ferrando, portavoz del Festival Origen, una nueva edición de esta cita cultural que se celebrará el próximo sábado 18 de octubre en el Parque Ribalta.

El festival reunirá cuatro actuaciones con destacados artistas, entre ellos el reconocido cantaor de flamenco Pitingo, que encabezará una programación pensada para todos los públicos.

Miralles ha destacado que “Origen Castellón es una manera de dar la bienvenida al otoño con una oferta de calidad, que combina música, patrimonio y experiencia. Porque la cultura, cuando se vive en entornos tan emblemáticos como el Parque Ribalta, es también una herramienta de promoción turística, capaz de atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar el orgullo de pertenencia entre los castellonenses y visitantes”.

Asimismo, Miralles ha añadido que “desde el Patronato de Turismo trabajamos con el objetivo de crear una oferta turística estable y desestacionalizada, que nos permita disfrutar de Castellón durante todo el año. Este tipo de propuestas son un buen ejemplo de cómo hacerlo: con iniciativas que parten del talento local, que integran nuestro patrimonio, y que suman a la imagen de una ciudad viva, dinámica y acogedora”.

La concejal ha querido agradecer a la organización del evento, Somni i Temps, “por su profesionalidad y por su forma de entender Castellón, por seguir apostando por la calidad, por el entorno y por un modelo de festival que crece edición tras edición, consolidándose como una cita de referencia dentro de nuestra oferta turística y cultural”.

Castellón celebra el Festival Origen

Por su parte, el portavoz del Festival Origen ha señalado que “con Origen Castellón potenciamos la belleza de nuestro patrimonio, revalorizamos nuestros espacios y proyectamos una imagen de Castellón que combina hospitalidad, tradición y modernidad. El Parque Ribalta se convierte así en un símbolo de identidad, pero también en un lugar donde la gente se reúne, disfruta y redescubre la ciudad desde otro punto de vista”.

Ferrando ha destacado el papel del Ayuntamiento en el impulso del proyecto: “Una invitación que viene de la mano de Arantxa Miralles, concejal de Turismo, que con su implicación y apoyo firme ha hecho posible que este proyecto siga creciendo, consolidándose como una referencia dentro de la oferta turística y patrimonial de Castellón”.

Programación

El Festival Origen Castellón 2025 ofrecerá una programación diseñada para todos los públicos, con propuestas que combinan música, danza y flamenco en un entorno tan singular como el Parque Ribalta, invitando a vivir la ciudad y disfrutar del ambiente otoñal.

La jornada se abrirá a las 18:00 horas con la Compañía Aida Lara, que presentará su espectáculo de danza y flamenco contemporáneo. A las 18:30 horas, el grupo Kasparov ofrecerá un concierto lleno de energía y frescura potenciando el talento local. A las 20:00 horas, Pitingo tomará el escenario con su inconfundible propuesta de fusión entre el flamenco y los ritmos del soul y el pop.

Finalmente, el cantautor Patxi Ojana pondrá el broche de oro a la velada a las 21:30 horas, con su voz cálida y su estilo personal. Las entradas son gratuitas y toda la información se puede consultar en la web oficial del evento (https://www.origencastello.com/).