Un "pinchazo" ilegal a la luz sorprende a la Guardia Civil: una "granja" de criptomonedas

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón y el Área de Investigación del Puesto Principal de Onda, han detenido a una persona por un supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico en la localidad de L´Alcora, donde mantenía una “granja” para el minado de criptomoneda.

Todo comenzó cuando los guardias civiles tuvieron conocimiento de un consumo eléctrico anómalo en una nave ubicada en un polígono de la localidad. Los agentes pudieron comprobar que esta nave estaba alquilada y que carecía de actividad industrial, sospechando que podría ser utilizada para albergar plantaciones de marihuana.

Una vez analizado dicho consumo se pudo constatar que provenían de acometidas eléctricas ilegales. Por todo ello se procedió a realizar un registro debidamente autorizado en el que se encontraban conectados sistemas informáticos de los conocidos como máquinas de minería de criptomonedas y equipos auxiliares y de refrigeración.

La operación ha culminado con la detención de un varón de 33 años de edad, como presunto autor de un delito de defraudación eléctrica, por valor de 150.000 euros. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Castellón.