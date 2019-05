Personas con diversidad funcional concienciarán sobre el aparcamiento correcto de los vehículos en Castellón

Nace la plataforma 'Castellón Vida Independiente', que reivindica el derecho de las personas con diversidad funcional a deambular por las calles sin barreras, sin vehículos mal estacionados que les impidan moverse de forma independiente.

Por ello, ubicarán en los coches que localicen aparcados de forma irregular hojas con diversas frases apelando a la concienciación. La campaña se iniciará este lunes 20 mayo y durará hasta que la plataforma lo considere oportuno.

El objetivo es "reivindicar el derecho de todas las personas, independientemente de su diversidad funcional a deambular por nuestra ciudad sin vehículos mal estacionados que nos priven de poder hacerlo de forma independiente y en igualdad de condiciones. Concienciar que es un derecho y no un tema de sensibilidad".

Para llevarlo a cabo "hemos diseñado dos documentos con distintas frases que publicaremos en nuestro facebook “Castelló Vida Independiente”. Cualquier persona que quiera participar puede obtenerlas de esa página o bien solicitarlas en el mail de la plataforma “castellonvidaindependiente@gmail.com”.

Esos mensajes serán colocados en los vehículos estacionados en rebajes, encima de la acera etc. que impidan la libre circulación de personas con movilidad reducida, carritos de bebes, personas mayores... y plazas de aparcamiento para personas con diversidad funcional (sin la debida tarjeta PMR)".

'Castellón Vida Independiente' solicita colaboración ya que "si nos envían foto y dirección con la frase colocada en el vehículo mal estacionado, a través de facebook o mail, las publicaremos en redes".

Estas frases son:

"Si mi movilidad reducida no me frena, no me frenes tú".

"Me has quitado mi aparcamiento ¿Quieres también mi discapacidad".

"Tu puedes aparcar en otras plazas. Yo, no".

"Ponte en mi lugar, no en mi sitio".

"Si aparcas mal, me quitas independencia".

"Si no lo necesitas, ¿porque aparcas aquí?".

"Si tu vehículo fuera inteligente, no aparcaría aquí ¿Tu lo eres?".

"No aparques aquí, yo te lo agradeceré, además evitarás ser sancionado".