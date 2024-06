Partido Socialista y Compromís retiraron irregularmente la Cruz del Ribalta de Castellón

La cruz del Ribalta ya ha sido retirada. Tras unas once horas de trabajo, abandona su histórico emplazamiento https://t.co/7r9aeRoiHM — ?COPE Castellón? (@copecastellon) January 4, 2023





A pocos meses de las elecciones municipales de 2023, Partido Socialista, Compromís y Podem agilizaron los trámites para retirar la Cruz ubicada en el Parque Ribalta de la ciudad de Castellón, algo que ocurrió a principio de enero de ese año, justo antes de que se pudiera producir un cambio de Gobierno, como al final ocurrió.

La Asociación Española de Abogados Cristianos trató de frenar esta decisión por la vía judicial, aunque no llegó a tiempo. Ha sido casi año y medio después cuando la Justicia le ha dado la razón, una vez que el monumento a todas las víctimas de la violencia está reubicada en la explanada de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva.

Decisión

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Castellón da la razón a la Fundación Española de Abogados Cristianos al considerar irregular la retirada de la Cruz del Parque Ribalta de Castellón.

Dice la juez en su sentencia que “nos encontramos ante una cruz que ninguna connotación o simbología política desprende a partir de 1979, siendo que no es un monumento a los caídos sino una cruz en conmemoración a las víctimas de la violencia de ambos bandos cuya retirada no puede ampararse en la normativa aludida en el acto como es la Ley 52/2007 o la Ley 14/2007 de la Generalitat Valenciana, no siendo un elemento contrario a la memoria democrática”.





La justicia condena además en costas al Ayuntamiento

Desde Abogados Cristianos ya avanzan que “solicitaremos la ejecución de la sentencia y pediremos la reposición de la cruz”.

Su presidenta, Polonia Castellanos, celebra la decisión: “Después de cinco años luchando por la cruz del Parque Ribalta de Castellón por fin hemos conseguido que se reconozca por parte de la justicia lo que todos sabíamos y es que la cruz simplemente es una cruz y que el odio de la izquierda más radical no está habilitado para retirar nuestros símbolos religiosos”.

Castellanos señala que “esperamos que esta cruz sea repuesta en breve y confiamos en que el resto de cruces que estamos pleiteando en todos los juzgados de España sean finalmente repuestas y que el odio no siga retirando nuestros símbolos religiosos, que se respeten las creencias de los cristianos y que se nos deje vivir a todos en paz”.





El actual Ayuntamiento conforme

El portavoz del Gobierno local, Vicent Sales, reitera que desde el Partido Popular, "siempre dijimos que era una decisión arbitraria y que no se podía amparar bajo ningún fundamento jurídico. La ley de Memoria Histórica fue una excusa arbitraria para retirar la cruz, sin ningún amparo legal".

En la actualidad son Partido Popular y VOX los partidos que forman el equipo de Gobierno, mientras que los principales cargos políticos que adoptaron aquella decisión no forman parte del Ayuntamiento. La entonces alcaldesa, Amparo Marco, es senadora por el Partido Socialista, mientras que la que era concejala de Cultura y Memoria Democrática, Verónica Ruiz, es diputada autonómica en les Corts Valencianes por Compromís.