Onda le pedirá al Gobierno efectuar un referéndum sobre la instalación de un macro vertedero

El Pleno del Ayuntamiento de Onda ha aprobado, con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular y la abstención del grupo socialista y Compromís, la propuesta de consulta popular sobre el nuevo macro vertedero e incineradora de animales muertos que propone Reciplasa y que supondrá que se entierre basura y se incineren animales domésticos en Onda durante los próximos veinte años, a solo tres kilómetros del casco urbano. Una ampliación que se acordó en Reciplasa y que el anterior equipo de Gobierno nunca llevó a Pleno para su debate y consulta.

Con la ratificación del máximo órgano de Gobierno, tal y como establece el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el documento será trasladado al Gobierno de España para que autorice la consulta, prevista para el próximo 22 de febrero.

En el Pleno de hoy no solo ha podido debatirse y aprobarse, por primera vez en la historia democrática de Onda, una consulta popular para conocer la opinión de los vecinos sobre un tema trascendental para la ciudad, sino que también, hoy se ha estrenado la retransmisión en directo a través de la web municipal y las redes sociales, de acuerdo al objetivo de máxima transparencia institucional que ha marcado la alcaldesa, Carmina Ballester.

Sobre la consulta, Ballester ha explicado que “hoy hemos dado ejemplo de valores democráticos al hacer uso de la Ley para proponer preguntar a los ondenses sobre qué modelo de ciudad quieren para Onda, ciudad saludable o ciudad basurero. Onda ya se ha solidarizado con toda la provincia durante muchos años enterrando aquí el 70% de sus basuras, y consideramos que deben ser los vecinos, y no un Consejo de Administración, quienes decidan si quieren que se siga llenando el suelo de Onda de basura durante veinte años más. La postura de este Ayuntamiento será firme, porque la salud de nuestros vecinos no se vende y lamento mucho que los representantes políticos de la oposición quieran ponerse de lado con este tema trascendental para Onda, priorizando las directrices de sus partidos a la voluntad de los vecinos”.

Por su parte,"el Partido Socialista argumenta que la consulta es irresponsable, que no debería producirse para no enfrentar a municipios, después de 4 años ocultando toda la información. Ximo Huguet ha reconocido que los ondenses no van a querer el vertedero, y que el voto que sí a su instalación en Reciplasa para evitar confrontaciones con municipios vecinos. Y Compromís dice que la consulta llega tarde, después de 4 años en el gobierno", tal y como sostiene el gobierno municipal.

Términos de la consulta

El documento que se remitirá al Gobierno, que debe contestar en un plazo legal, detalla todos los términos de la consulta popular, que se celebraría el 22 de febrero de 2020 en horario de 9 a 14 horas mediante votación presencial en la Casa de la Vila y en el CEIP Miralcamp, además del voto por correo. Asimismo, se establece que el censo de votantes lo formarán todas las personas mayores de 18 años, españoles o extranjeras, empadronadas en Onda a día 31 de diciembre de 2019. La campaña tendrá lugar del 15 al 21 de febrero y se habilitará la Casa de la Cultura para realizar actos.

El sistema de votación consistirá en la elección entre dos papeletas, con la respuesta SÍ/NO, a la pregunta planteada: “¿Está usted a favor de la ampliación del vertedero y de la instalación de una incineradora de animales muertos de Reciplasa en el término municipal de Onda?”

Nueva residencia de mayores

Por otro lado, el Pleno también ha sacado adelante, por unanimidad, la moción presentada por el equipo de Gobierno que reclama a la Generalitat Valenciana la segunda residencia de personas mayores que prometió. El texto recoge las demandas del colectivo de mayores de Onda y expone la preocupante situación actual debido al envejecimiento de la población y al grave déficit actual de plazas, con una tasa de cobertura del1,5% (hay 1,5 plazas por cada 100 personas mayores), muy inferior al del resto de ciudades.

Cabe recordar que a día de hoy, el único servicio de Atención Residencial (Residencia de Ancianos Monseñor Fernando Ferrís) solo cubre 66 plazas y hay 4.297 mayores de más de 64 años empadronados (17,1% de la población total) a 1 de enero de 2019 en Onda. Desde 2017, el Ayuntamiento lleva solicitando a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana la construcción de este edificio, acompañado de informes técnicos que avalan este proyecto.

“La segunda residencia es vital para poder atender a las personas mayores dependientes de Onda, que no pueden ser debidamente atendidos en sus viviendas, y que precisen de las atenciones que se realicen en una residencia y no pueden acceder por falta de plazas”, ha explicado el edil del Área de Bienestar, Familia y Mayores, Óscar Valero.