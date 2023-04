La ONCE inaugura su remodelada Agencia de Castellón

La ONCE ha inaugurado su remodelada Agencia de Castellón de la Plana, desde la que presta atención a 478 personas ciegas o con discapacidad visual grave. Situada en la Carrer del Marqués de la Ensenada, 33, sus instalaciones han sido remodeladas para ofrecer servicios de mayor calidad.

Ángel Sánchez, director general de la ONCE, y Soledad Ten, subdelegada del Gobierno en Castellón, han inaugurado esta Agencia, acompañados por el delegado de la ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel, y la directora de la Agencia de la ONCE en Castellón, Jimena Sánchez, entre otras autoridades. Los asistentes han realizado un recorrido en el que han podido visitar los distintos departamentos con los que la ONCE ofrece sus Servicios Sociales a las personas afiliadas, así como una exposición de material tiflotecnológico y adaptado.





Servicios a personas afiliadas

Aulas de rehabilitación, de accesibilidad y manejo de Nuevas Tecnologías adaptadas y Tiflotecnología, se ubican en este nuevo edificio que cuenta con espacios para la realización de actividades, talleres, sesiones informativas… Todo para que las personas afiliadas a la ONCE continúen disfrutando del apoyo de la Organización.

Actualmente, la Agencia de la ONCE en Castellón presta servicio a 478 personas afiliadas a la ONCE. Desde este centro se atiende además a 57 alumnos de diferentes niveles educativos de la mano de tres maestros, dos de ellos de la ONCE y una de la Conselleria de Educación.

Liderado por la directora Jimena Sánchez Altamirano y su colaborador Manuel Ruiz Gómez, el equipo el centro lo conforman 210 vendedores y vendedoras de la ONCE —todos ellos personas con discapacidad—, cuatro administrativos, dos gestores, un promotor de ventas y los dos maestros ya mencionados. Además, cuenta con una técnica en rehabilitación, una técnica en tiflotecnología, una trabajadora social y una psicóloga.

La agencia está compuesta por una recepción y zona de administración, dispone de un salón de actos polivalente y una sala polifuncional, donde se suelen dar cursos de aspirantes a la venta o de braille, entre otras actividades. También una sala para actividades lúdicas, como club de mayor o reuniones sociales.

Hay dos despachos para técnicos, un despacho para los profesores, otro para la directora y otro para el colaborador, así como una sala de productos de lotería y otra para dotación.