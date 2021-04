La ONCE estrena su nuevo modelo de quiosco en Castellón

La ONCE ha presentado hoy en Castellón el primero de sus nuevos quioscos, un modelo más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad, más ecológico por la tipología de productos de construcción y sus consumos y, especialmente, con más facilidad de comunicación con el público.





Este primer quiosco ha sido presentado por Amparo Marco, Alcaldesa de Castellón; José Manuel Pichel Jallas, Delegado Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; y Jesus Moril Navarro, Director de la ONCE en Castellón; y se encuentra instalado en la Avda. Rey Don Jaime I, nº 2.





A la presentación también ha asistido Alejandro Camahort, vendedor habitual de este punto de venta, luciendo también el chaleco identificativo como repartidor de ilusión y suerte. Este elemento de uniformidad toma forma para que la sociedad distinga a los 20.000 agentes vendedores de la Organización. Alejandro es un ejemplo de vida y superación: tiene discapacidad visual grave por atrofia del nervio óptico desde los 12 años; ha trabajado como peón y actualmente trabaja como vendedor ONCE desde hace 15 años. Tiene dos hijos. En horario de tarde, este kiosco ONCE es atendido por George, de origen rumano lleva 20 años en España, ha trabajado en un taller como soldador de maquinaria agrícola hasta que se produjo una discapacidad física y desde hace 3 años trabaja como vendedor ONCE.





El delegado territorial ONCE José Manuel Pichel ha declarado que “éste es el primero de los 6 kioscos que instalaremos en las próximas semanas en Castellón y seguiremos modernizando el parque de kioscos ONCE en la ciudad con la colaboración del ayuntamiento”.





Con estos nuevos quioscos, uno de los iconos de la ONCE, cambiarán la imagen de esta puerta de acceso a un mundo de inclusión social para las personas con discapacidad, que cumple además con los requisitos que actualmente demanda el mercado y con aquellos relacionados con la accesibilidad universal.









Este nuevo diseño cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculizan el paso en las aceras, sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor.

Para las personas ciegas usuarias de perro guía, el nuevo quiosco cuenta con un espacio de 1.240 mm x 1.250 mm para que el perro esté tumbado en el suelo, cómodamente, mientras el vendedor con discapacidad visual trabaja. Y para quienes utilizan silla de ruedas, el modelo dispone de una rampa fija de acceso al interior del quiosco, además de que todas las zonas de exposición son accesibles para estas personas mediante una plataforma que se adecua a las necesidades de la persona.





Además, para mejorar el confort del vendedor, se incluye una silla ergonómica, con regulación de altura y del respaldo; ruedas, apoyabrazos y reposacabezas; y un reposapiés regulable en altura. Por otra parte, el mobiliario cuenta con cajones e, incluso, un pequeño armario para poder colgar las prendas de abrigo.

Abiertos y cercanos





Con el objetivo de acercarse más al público, el nuevo modelo de quiosco muestra un excelente escaparatismo, por la gran superficie acristalada que presenta. Está dotado con dos puntos de atención de venta, uno en el frontal, y el otro, que ocupa el ancho de la puerta, cumple con la normativa sobre accesibilidad en cuanto a altura se refiere, para atender a personas con necesidad de utilizar silla de ruedas.

La exposición de los productos de juego es muy clara y organizada para ayudar al cliente en su elección de compra y, además, no impide la visión del vendedor por parte del cliente, con lo cual el acto de comunicación y compra se hace más natural, con el objetivo de mostrarse siempre abiertos y cercanos.





Se ha conseguido un modelo más actual y atractivo, con un excelente escaparatismo por la gran superficie acristalada que presenta, de líneas rectas, que surge partiendo de un prisma rectangular, al cual se le han realizado una serie de vaciados. Además, su iluminación le convierte también en un punto de referencia, sin ser agresivo con los entornos.





El kiosco presenta en sus laterales exteriores frases en Braille, para crear entre los transeúntes una clara identificación ONCE, mostrando así que se trata de un elemento clave en la imagen de la Organización y una puerta abierta a los clientes que, además, permite toda la labor de inclusión social para personas ciegas o con otra discapacidad en toda España.





Igualmente, los materiales con los que se construye y la dotación de sistemas de aire acondicionado frío/calor son acordes con las más altas prestaciones y rendimiento ecológico.