Un obispo de Tierra Santa visitará Castellón

Del 27 de septiembre al 2 de octubre, la Diócesis de Segorbe-Castellón vivirá un acontecimiento de gracia con la visita del Obispo Rafic Nahra, originario de Egipto, Obispo del Patriarcado Latino de Jerusalén y Vicario Patriarcal para Israel.

"Una presencia que nos acerca, de primera mano, al corazón de la Iglesia en Tierra Santa, donde el Evangelio floreció por primera vez y donde, hoy, los cristianos siguen dando testimonio en medio de dificultades y tensiones", resalta el obispado.

Un encuentro providencial

El vínculo con la diócesis castellonense nació en junio de 2024, cuando la Hna. Catalina Nowak, superiora de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret en Benicàssim, peregrinó a Tierra Santa y visitó a las hermanas de su Congregación en Nazaret. Allí conoció a Mons. Rafic Nahra, quien expresó su deseo de viajar a España.

La noticia llegó al Obispo D. Casimiro López Llorente, que no dudó en invitarle a visitar nuestra Iglesia diocesana. Tras un primer intento frustrado por la difícil situación en Israel y Palestina, finalmente será posible acogerle entre nosotros.

Una oportunidad única de comunión

Durante seis días, Mons. Nahra tendrá una agenda intensa de encuentros: con sacerdotes, jóvenes, fieles y comunidades parroquiales. El lunes 29 de septiembre compartirá un testimonio con el presbiterio diocesano en Mater Dei y, por la noche, se unirá a los jóvenes en una vigilia de oración por los cristianos en Tierra Santa, organizada por los grupos de Hakuna y la parroquia del Salvador de Castellón.

El martes 30 ofrecerá un encuentro abierto en el Casino Antiguo de Castellón, donde todos los diocesanos podrán escuchar su experiencia sobre la vida de la Iglesia en Tierra Santa y los desafíos de su misión pastoral. También está prevista la visita a lugares significativos de nuestra diócesis, como la Basílica de Lledó, el convento de San Pascual en Vila-real o el Desierto de las Palmas.

Diócesis de Segorbe-Castellón El obispo Rafic Nahra estará en Castellón

Una vida al servicio de la Iglesia universal

Nacido en Ismailia (Egipto) en 1959 y ordenado sacerdote en París en 1992, Mons. Rafic Nahra ha combinado el ministerio pastoral con una intensa formación académica, incluyendo estudios de doctorado y especialización en pensamiento judío.

Su servicio en Jerusalén y en diversas comunidades de Israel le ha llevado a estar en contacto con realidades muy diversas: desde los católicos de lengua hebrea hasta migrantes y refugiados. En 2022 fue ordenado obispo en Nazaret por el Patriarca Pierbattista Pizzaballa.

Un regalo para la Iglesia diocesana

"La presencia de Mons. Nahra será una ocasión privilegiada para abrir horizontes y tomar conciencia de que nuestra fe se vive en comunión con la Iglesia universal. Escuchar de su voz el testimonio de los cristianos que permanecen fieles en Tierra Santa, en medio de tantas dificultades, es un estímulo para renovar nuestro compromiso evangelizador en medio de nuestra propia realidad", informa la diócesis de Segorbe-Castellón.

Como subraya el programa de la visita, "esta es una oportunidad única para enriquecer nuestra vida pastoral y fortalecer nuestra misión como discípulos misioneros. Una invitación a orar, escuchar y dejarnos interpelar por quienes, en los lugares donde nació Jesús, siguen siendo testigos del Evangelio que nos une".