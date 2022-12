El Obispado de Tortosa apela a la esperanza cristiana en los tiempos actuales

La carta dominical completa del vicario general del Obispado de Tortosa, José Luis Arín, es la siguiente:

DEMOSTRAD CON HECHOS QUE QUERÉIS CONVERTIROS 04-12-2022

¿Qué futuro nos espera? Este interrogante preside la mayoría de los debates en los Medios de comunicación Social y en conversaciones particulares: qué futuro nos espera ante las diversas pandemias; ante el drama escandaloso de la pobreza, de los refugiados y de los sintecho; ante las injusticias por corrupción política y empresarial; ante el drama del paro especialmente en los jóvenes; ante la ausencia de vocaciones sacerdotales y consagradas, así como de militantes laicales.

Más aún nos preocupa la pregunta por el futuro que nos espera en la misión evangelizadora. Hace pocas semanas, la parábola de la viuda y el juez acababa con un grave interrogante del mismo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?



No es cuestión de responder mediante encuestas sociológicas. Con amplia diversidad de opiniones, y más allá de los argumentos para cada una de ellas, todo se dirige hacia la pregunta radical: ¿yo creo y confío de verdad en Jesucristo? Con una fe auténtica que, arraigada en la experiencia de gracia vivida y mirando con esperanza el futuro, se apoya en Aquel sobre quien reposa con fuerza el Espíritu del Señor, como profetiza hoy Isaías.



La esperanza cristiana incluye perspectiva de éxito, sin la cual no hay esperanza. Lo vimos el pasado domingo y lo celebrábamos también en la solemnidad de Todos los Santos contemplando una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, fielmente de pie delante del trono y delante del Cordero. Hacia esta meta de la historia andamos sinodalmente.



Por eso ya el Bautista predicaba: Convertíos; y concretaba la exhortación: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Porque hay obstáculos que dificultan gravemente la venida del Señor que quiere llenar nuestra vida de su gracia benefactora. En el desierto preparadle un camino al Señor. Allí donde no hay camino -en el desierto, en la estepa-, allí donde la venida de Dios parece imposible por carencias graves (valles) o excesos terribles (montes y colinas) que obstaculizan el reinado de Dios, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios.



¡Hagamos posible la venida creciente de Dios en nuestro mundo! Porque solo cuando se hayan levantado los valles de la superficialidad y el egoísmo, y la cordillera se haya vuelto una llanura de justicia y hermandad, cuando se abajen los montes y colinas del orgullo y el individualismo, solo entonces se revelará la gloria del Señor, y verán todos juntos.



Bajo la guía de las Escrituras que nos dan fuerza y consuelo y nos ayudan a mantener nuestra esperanza, ahora más que nunca demostremos con hechos que nos queremos convertir. Hemos sido bautizados hacia dentro de Cristo con el Espíritu Santo y con fuego: ¡reactivemos cada día la gracia bautismal!



No vivamos confiados pensando que “ya cumplimos”. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. No podemos alegar ignorancia. Bastante conocemos qué frutos espera de nosotros el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos (Ef 1,3) haciéndonos capaces de cooperar en la construcción del Reino de Dios ahora y aquí. También conocemos qué testimonio espera de los cristianos la sociedad que en el fondo rechaza a la Iglesia porque no le ofrece el rostro amable de Jesucristo.



José-Luis Arín Roig

Vicario General