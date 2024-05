Nules presenta su nuevo ciclo de rutas turísticas a sus enclaves históricos

De la mano de Arqueocas llega el nuevo ciclo de rutas y visitas guiadas en Nules. Serán un total de 14 hasta que acabe el año y ayudarán a mostrar toda la historia que esconde esta localidad de la Plana Baixa. Desde los vestigios íberos y romanos a los blocaus de la Guerra Civil pasando por sus recuerdos medievales, la variedad sin lugar a duda es amplia.

Nos ha presentado en COPE esta novedad el que es su edil de Turismo y Patrimonio, Guillermo Latorre, destacando que “ahora se empieza a reconocer que por suerte tenemos mucho patrimonio y de disfrutar de una historia muy rica. Teniéndolo todo, la lástima es que tradicionalmente en Nules no se ha aprovechado el turismo y es algo que estamos buscando desde 2019. De ahí nacen estas visitas que se han externalizado a Arqueocas”.

?? El Ayuntamiento de Nules, desde la concejalía de Turismo, presentó hoy la programación de rutas y visitas guiadas que tendrán lugar este año, y que se diseñó con el objetivo de conformar la oferta turística de la presente temporada.



Más información en la página de Facebook. pic.twitter.com/vwybwKaNWU — Ajuntament de Nules (@NulesInfo) May 10, 2024





4 rutas teatralizadas

La novedad, además de dicha externalización del servicio, llega con la apuesta especial en 4 de ellas. Y es que se van a realizar algunas de ellas teatralizadas, de cara a fomentar más el conocimiento y la presentación especial de estos enclaves históricos.

Concretamente, Latorre resalta “dos muy señaladas. Una es el garum, la cata gastronómica de productos típicos romanos que haremos en Benicató en septiembre y que estará amenizada con música; y también en el yacimiento la que cerrará el ciclo en diciembre, se celebrará la Saturnalia, lo que era la celebración pagana de la Navidad y que servirá para que la gente vea hace varios siglos”.

Unas visitas teatralizadas que iban a arrancar este mismo sábado en su icónico recinto amurallado, el único de estas características en la Comunitat como es Mascarell, y que tenía como título “Retorn a Mu'askarum”, pero que se aplazado a otra fecha “por motivos externos a la organización”.

Y tras ello, protagonismo para los blocaus y el patrimonio bélico, Benicató y los restos romanos, la playa y su reconstrucción pero también los templos religiosos, que además se presentarán de una manera novedosa: con una ruta nocturna.





Valor turístico de templos

Será en agosto, con una visita de los templos a la luz de la luna, de los que Latorre destaca que “en Nules tenemos muchos templos eclesiásticos, y son preciosos por dentro, con mucha historia y riqueza patrimonial, y de noche ganan mucho. Vimos que si la hacíamos de noche tenía ese encanto de la localidad junto a la magnificencia que ganan los edificios religiosos con la iluminación. Y también jugar con las horas, para ver si tiene buena acogida y poder ampliar la programación en ese horario”.

Unas visitas, todas ellas, que se van a plantear además con un aforo limitado a 30 personas. Las razones, como nos explica el concejal de Turismo de Nules, es el de poder ofrecer el mejor servicio a los visitantes, y para que la experiencia sea realmente amena: “Es una decisión de la empresa que comparto. Las visitas tienen que ser en grupo reducido para que la experiencia sea muy personal. La de más gente lleva problemas, no se oye bien al orador, incluso las teatralizadas no se verían bien, y no parece que te estén hablando a ti. Creímos que era bueno limitar las visitas”.