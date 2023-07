El Nou Bàsquet Femení completa la mitad de su plantilla para la 2023/24

El Fustecma NBF Castelló y Ana Pérez han llegado a un acuerdo para que la jugadora, criada en Helios, siga defendiendo, por segundo año consecutivo, la camiseta del primer equipo en Liga Femenina 2 a las órdenes de Jaume Tormo.

La jugadora, que se ha formado en Zaragoza en el Azulejos Moncayo Helios, afrontará así su segunda temporada fuera de casa. “Desde antes de ir a Castellón ya pensé que era mi opción favorita. El cómo se ve desde fuera este equipo y la sensación que generaban al jugar contra ellas me enganchó. Pensé que había más que jugadoras, se veía un grupo, una unión, y al vivirlo este año lo confirmé, esta gente se convierte en tu familia ahí.

El proyecto es una pasada para mí, y que cuenten conmigo y quieran volver a tenerme otro año me hace sentir muy querida y orgullosa, solo me vienen palabras de agradecimiento”, confirmó.

Pérez explica cuál ha sido el crecimiento que tuvo la temporada pasada gracias a este cambio. “Para mí la temporada pasada me ha hecho evolucionar tanto deportivamente como personalmente, es un cambio a un horario y un exigencia más profesional que me hizo mejorar en muchos ámbitos, aunque todavía queda mucho camino. A nivel grupal me he llevado personas de esa temporada que sé que no van salir de mi vida nunca. Por no hablar de el club y de sus responsables que me han hecho sentir como si fuera de la casa de toda la vida”, aseveró.

Por lo que respecta a la próxima temporada, la jugadora lo tiene claro. “Esta temporada espero que le llegue a este equipo lo que ya merece, es mucho trabajo y esfuerzo el que hay detrás de hace ya varios años. Es hora de acabar lo que se empezó y que se vea como el Nou Basket realmente trabaja”, concluyó.

Asimismo, la interior se sinceró. “Soy una jugadora que a nivel verano lo pasa mal sin competir, disfruto mucho de la temporada y sobre todo de los nuevos retos que puedan traer las siguientes, eso no quita que haya que descansar para llegar con las pilas cargadas, pero no se me da bien lo de descansar del baloncesto. Tengo muchísimas ganas de hacer grupo, conocer a todas nuestras nuevas incorporaciones y disfrutar con ellas de lo que se viene”.

Con esta nueva renovación, la quinta ya, el Fusctecma NBF continúa sumando piezas al equipo, sigue premiando la continuidad del bloque y el proyecto para esta nueva temporada en LF2. De momento, recordamos, se ha confirmado la continuidad del entrenador Jaume Tormo así como de Sabina Carli, Luz de Giacomo y Laura Campos, además de los fichajes de Crsitina Villamor y Aina Ferri.