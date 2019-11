Montesinos cifra en 3 millones de euros su inversión en el CD Castellón

En Deportes COPE ha sido protagonista el presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, quien ha analizado la situación actual de la entidad, así como la campaña con la que pretende que la afición sse haga con el 25% del control accionarial.

Montesinos ha explicado que a fecha de hoy, lleva "3 millones de euros invertidos en el club. No sé si hay alguien que haya invertido tanto; llevárselo si".

Y es que el máximo dirigente orellut "tengo claro el modelo de club que quiero. Somos un club único", para señalar que "el club volverá a ser de los aficionados como históricamente eran los clubes".

Descarta que sea por cuestiones económicas la campaña Sempre Orelluts con la que pone a la venta paquetes de 300 acciones a 300€ y tres años de carné de abonado o 600 acciones a 600€ y tres años de carné de abonado en Tribuna.

"Si fuese un problema de recursos económicos yo he demostrado que si hay necesidad de dar un paso adelante, lo he dado", para volver a recalcar que "he invertido mucho dinero para devolver el club (a la afición) y cambiar el modelo".

"Si es por dinero, fuera lo hay. El Castellón siempre es apetecible pero en la situación actual es más apetecible", explica ante la posibilidad de que lleguen nuevos inversores, aunque "no quiero ese modelo", afirma.

En cambio, si reconoce Montesinos que "el club es deficitario, pero no puede ser de otra manera", debido a las aspiraciones de crecimiento que se marca. Y más, "si tienes que pagar los platos rotos del pasado", para lo que "debes generar recursos".

Marcha del equipo

Se ha mostrado "contentísimo" por la situación en la clasificación. El Castellón es 2º con 23 puntos y reconoce que "estamos en un momento muy bueno y muy positivo". "Lo importante son las sensaciones y lo bien que está jugando el equipo. Están todos enchufadísimos y con un objetivo claro que es darlo todo en cada partido y no pasar lo que pasó el año pasado" cuando se salvó en la última jornada.

Y este miércoles podría ser líder si el Comité de Competición estima la impugnación de la derrota ante el Villarreal "B" (1-2). "Creo que hubo alineación indebida, creo que así va a ser recogido por la jueza de Competición y que nos va a dar la razón. Es lo que creo, quiero y deseo". "Tres puntos que son importantísimos; que los quiero; que son nuestros", asegura.

Por último, explica Montesinos que la relación con el ayuntamiento y la alcaldesa, Amparo Marco, ha mejorado. "Cada vez nos llevamos mejor" para desear que "ojalá pasado mañana estemos dándonos abrazos por dar el paso de estar en el fútbol profesional", como consecuencia de un ascenso del equipo.