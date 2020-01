Menores de Sant Jordi tardan 50 minutos en recorrer 15 kilómetros para ir al instituto en Vinaròs

Los estudiantes de Secundaria de Sant Jordi se ven obligados todos los días, incluso en mañanas como la de este miércoles cuando el termómetro registraba -2ºC, a coger el autocar a las 6: 50 horas para desplazarse a dar clase a institutos de Vinaròs. Tardan 50 minutos en hacer un recorrido de apenas 15 kilómetros para empezar la jornada a las 8.

Como es normal, acaban a las 15:00 horas y no llegan a sus casas hasta las 16:00 horas. Lo hacen sin comer, lo que lleva a que el municipio reclame soluciones a Educación, por ejemplo a la hora de algo fundamental en periodo de crecimiento como es la alimentación: "El instituto Leopoldo Querol -es uno de los dos a los que se desplazan los menores- se ha ofrecido en sus instalaciones para hacer un comedor", algo que reconoce que "no es la mejor solución, pero si es una solución" pero es una cuestión que "depende de la consellería de Educación", según explica a COPE el alcalde, Iván Sánchez Cifre.

"Cuando hablamos de menores; cuando hablamos de Educación, no viene de diez minutos o si de cumplimos o no de la legalidad. Se trata de dar un servicio digno" y lamenta el primer edil que "se vulnera el derecho de los menores", por lo que advierte que "desde el ayuntamiento y con el consentimiento de los padres y madres llegaremos hasta el final para reivindicar que queremos un servicio que no es que sea necesario, es que hablamos de menores que es lo importante".

Por ello, el consistorio se plantea denunciar esta situación a través de los servicios sociales para defender los derechos de los menores, siempre y cuando exista autorización de los progenitores y los servicios jurídicos consideren que hay base para reclamar.

Sánchez Cifre reconoce que "si hace falta haremos una denuncia a través de los servicios sociales porque creemos que se vulnera los derechos de los menores y que no se está ofreciendo el servicio que toca por parte de la Dirección Territorial de Educación" para señalar que "tenemos que defender si o si los derechos y el bienestar de nuestros vecinos y más si se trata de menores".