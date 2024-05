Medunjanin jugará con el Castellón ante el Deportivo su último partido como profesional

El futbolista bosnio Haris Medunjanin ha anunciado este viernes su decisión de abandonar el fútbol en activo tras conseguir el ascenso a Segunda división con el CD Castellón.

Medunjanin llegó al Castellón el pasado verano de la mano del entrenador, Dick Schreuder, con tal de ayudarle con el idioma y experiencia en el fútbol español al técnico y ha asegurado en una rueda de prensa en el estadio Castalia que “el domingo va a ser mi último partido: Voy a retirarme”.

El futbolista que ha militado en Primera división con Deportivo de la Coruña y Valladolid se retira con el “objetivo cumplido” ya que reconoce que “mi objetivo fue venir y subir al Castellón a Segunda”, algo que ha conseguido al ser pieza clave en el esquema de juego orellut.





Decisión meditada

“No puedo más y solo me queda darle las gracias a mis compañeros”, ha reconocido Medunjanin que, además, ha explicado que “he estado toda la segunda vuelta pensando y me cuesta mucho, tenía molestias y por eso no he jugado tanto”.

Ante su ex equipo, el Deportivo de la Coruña, Medunjanin jugará su último partido como profesional el domingo en la vuelta de la final de la eliminatoria de campeones de primera RFEF y ha querido lanzar un mensaje al presidente, Bob Voulgaris y al entrenador: "Gacias a Bob por creer en mí y a mi amigo el míster, que fue clave para que yo viniera aquí".

La respuesta del club

El club ha querido reconocer la dedicación de Medunjanin en un comunicado en el que ha señalado: “Desde el CD Castellón queremos agradecer la profesionalidad y el compromiso del atacante bosnio ha demostrado desde el primer día y reivindicar su magnífica trayectoria como jugador al alcance de muy pocos. ¡Haris, eres historia del fútbol y del Castellón! Muchos éxitos en tus futuros proyectos. Castalia siempre será tu casa”.

El futbolista albinegro ha militado en el AZ Alkmaar, Rotterdam, Maccabi de Tel Aviv, Gaziantepspor, Cincinnati y Philadelhia Union, además de Deportivo de la Coruña y Real Valladolid en la liga española.