María San Gil protagoniza una nueva cita del ciclo "Testigo Directo" de la CEU

“Como sociedad civil tenemos que adquirir el papel protagonista que nos corresponde. Estamos un poco adormilados, anestesiados. Nos indignamos mucho con la tele, pero luego no somos activos. Creo que los católicos debemos despertar conciencias y defender nuestros principios, valores y el modelo de sociedad que queremos”, señaló ayer María San Gil en Benicàssim. La exparlamentaria participó como ponente en el ciclo “Testigo Directo” que organizan la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Católica de Propagandistas en Villa Elisa. En el debate, en torno a “la respuesta social y la batalla de las ideas”, intervino también Mª Carmen Fernández de la Cigoña, secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas, así como la delegada de medios del Obispado Segorbe-Castellón, Paz Ferrín, en calidad de moderadora.

“Votar cada cuatro años está muy bien, pero nuestro protagonismo tiene que ser diario, porque no nos van a solucionar los problemas los demás. Debemos defender aquello en lo que creemos, tanto en el ámbito personal como profesional”, afirmó María San Gil, para quien “estamos inmersos en una sociedad relativista, nihilista y materialista que parece que lo abarca todo”.





Responsabilidad moral

“A parte de la sociedad le cuesta poner encima de la mesa argumentos para defender aquello con lo que no está de acuerdo. Muchas veces no nos atrevemos, porque nuestras ideas van contracorriente y los católicos no somos políticamente correctos, pero creo que tenemos que ser valientes; siempre respetando las opiniones de los demás, pero sin dejarnos acallar”, subrayó la exparlamentaria.

En el mismo sentido se manifestó la secretaria general de la ACdP, para quien “la batalla de las ideas debe basarse en reclamar nuestra libertad para organizar nuestra vida”. “Hay muchas maneras de ver las cosas y debemos exigir que se respete la nuestra. Los católicos debemos buscar siempre la verdad, aunque a veces esto pueda incomodar a alguien”, señaló Mª Carmen Fernández de la Cigoña. “Hemos de mostrarnos como somos y asumir nuestra responsabilidad en la vida privada y pública. Tenemos mucho que aportar a la sociedad y estamos obligados moralmente a aportarlo”, añadió.





Próxima cita

La última sesión de “Testigo Directo” se celebrará el jueves 27 de julio y contará con las intervenciones del director del periódico El Debate, Bieito Rubido, y de José Manuel Amiguet, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera. El encuentro, sobre las claves de la comunicación desde la perspectiva del humanismo cristiano, será moderado por el periodista Vicente Farnós.

Organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Católica de Propagandistas, “Testigo Directo” cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Benicàssim y la Parroquia Santo Tomás. Todas las sesiones, de asistencia libre hasta completar aforo, comienzan a las 19.30 horas.