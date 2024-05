La madre de Castellón, la Virgen del Lledó, cumple 100 años como patrona

Fin de semana especial por la conmemoración del centenario de la coronación de la Virgen del Lledó como patrona de Castellón de la Plana. Este viernes es el séptimo día del novenario con celebraciones desde las 19:00 horas. Mañana se cumple ese primer siglo con misa estacional a las 10:30 en la concatedral; a las 12 traslado procesional de la Virgen desde la concatedral hasta la plaza de la Independencia y a las 13:00 el acto conmemorativo con la presencia del Nuncio Apostólico de su Santidad, Bernadito Auza.

El prior de Lledó, Joaquín Guillamón, espera que la ciudad vuelva a volcarse con estos actos como lleva haciendo desde hace semanas cuando la imagen de la lledonera llegó a la ciudad, visitas que solamente se producen cada 25 años.

"De aquí 100 años más los que estarán presentes recordarán este acontecimiento" y pide "no quedarnos solo en el acontecimiento que es muy importante. También lo es lo que pasará después: La Virgen nos dará la gracia de que continúe en el pueblo de Castellón, en todos nosotros, el amor hacia ella".

Acto del centenario

A las 13:00 se dará inicio al Acto Conmemorativo del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora del Lledó en la plaza de la Independencia, conocida como La Farola. Habrá una introducción al acto por el Archivero de la Real Cofradía de Ntra. Sra. del Lledó, Juan José Porcar Martí, después dirigirá unas palabras la alcaldesa, Begoña Carrasco, que encarna la figura de la Clavaria; también del Rdmo. Mons. D. Bernadito Auza Nuncio Apostólico de Su Santidad en España y del obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Mons. D. Casimiro López Llorente.

Además, también se conmemora el 25º aniversario de la consagración de la concatedral de Santa María. "Es un hito importante para la ciudad de Castellón", como resalta el prior de Lledó. Un templo que fue incendiado en el inicio de la Guerra Civil española y destruida por el Ayuntamiento de la época y que en 1939 se ordenaría que fuera reconstruida, algo que llevó 71 años hasta finalizarlo.

Día del Lledó

El domingo, festividad del día de la patrona, misa a las 11 en la concatedral presidida por el obispo y a las 18:00 horas procesión por el centro de la ciudad y, posteriormente, despedida de la ciudad a su patrona y traslado de la Virgen desde María Agustina a la basílica.

En la procesión general, Nuestra Señora del Lledó estará acompañada por una comitiva en la que participarán los Santos Patronos y recorrerá las principales calles de Castellón: Plaza Mayor, Plaza de la Hierba, C/ Colón, C/ Enmedio, Puerta del Sol, C/ Gasset y C/ Mayor. A la llegada de la imagen de la Virgen a la Capilla de la Purísima Sangre, acto de despedida de la ciudad a su Patrona. Posterior traslado de la Virgen desde la Plaza Mª Agustina a la Basílica del Lledó, por la Avda. Virgen del Lidón.