Los vinos de Castellón se aúpan como referentes femeninos

Hay sectores donde resulta complicado poder romper ese muro por la igualdad entre hombres y mujeres. En algunos casos debido a la diferencia física y otros por simples vicios del pasado. En uno de ellos, relacionado con el mundo vitivinícola, Castellón se esté erigiendo como referente.

Bodegas de Les Useres como Flors o Barón d'Alba han apostado desde hace años por enólogas para sacar adelante sus vinos. Un trabajo y una lucha que hoy hemos querido resaltar en COPE, con ambas protagonistas visitando la bodeguilla con motivo de las fiestas de la Magdalena.





Rompiendo el muro

Ha sido el caso de Sonia Valero, que desde hace más de 2 años está al frente en la producción y cuidado de los vinos de Barón d'Alba, los que surgen bajo el sello de Clos d'Esgarracordes.

Formada en Gasma y natural de Burriana, Valero nos ha explicado que aún hay gente que se sorprende cuando visita la bodega de Les Useres: "Me ha pasado en la bodega que pregunta por el enólogo y me toca decir que soy yo, soy enóloga, tengo 25 años y estamos apostando por cosas novedosas, y la gente se queda muy parada. Tanto en la agricultura como dentro de la bodega se piensa mucho en los hombres y luego hay muchas figuras femeninas que tratan de entrar pero siempre está la barrera".

Audio





Y es que ante un sector "supermasculinizado", la enóloga trabaja por normalizar la presencia de mujeres en las bodegas, más allá de puestos administrativos o turísticos: "Se critica a veces que no tienen fuerza física. No todo lo es, también hay que pensar cómo hacerlo mejor, o usando máquinas. Se dice mucho que “no pot ser”, pero hay alternativas".

Valero tiene claro que lo más dificultoso para ella a la hora de hacer el vino son "las tareas relacionadas con la fuerza física" y aunque "proceso es difícil pero el resultado lo multiplica por 10".





Para acabar, también ha querido lanzar un mensaje a las próximas generaciones: "Decir a la gente joven que se puede vivir de ésto, que es chulo, es bonito, no es cansado. Que tenemos que apoyarnos entre nosotras, que sí existimos. Que no son todos hombres grandes, mayores y con barba, hay gente joven, pasándonolos bien y sobre todo mujeres".





Trabajo tranquilo y divertido

Y con otra visión más tranquila se ha presentado nuestra otra protagonista. Alma Nebot, natural de Llucena, y que dirige los caldos de Bodegas Flors.

Nebot nos ha destacado de su trabajo que "es entre tranquilo y divertido. Depende de lo que toque. Los días de campo mucho al sol, pero después también en bodega y lo más divertido es la atención al público, a aquellos visitantes que vienen a conocer nuestros vinos y realizan las catas".

La enóloga ha puesto también el ojo en la importancia de su trabajo para lograr la mejor calidad en los vinos: "Nuestro año no empieza el 1 de enero, sino el primer día de vendimia. Desde ahí empezamos a contar, y elaboramos un vino del que tardaremos unos 2 años para poder disfrutar el resultado".

Audio





Y en su caso además, ha tenido la suerte de "tener siempre a mi lado a Vicent Flors, que me ha cuidado mucho" por lo que ha destacado que "siempre me he sentido arropada".

Dos mujeres que se presentan como ejemplos a seguir en un sector al alza en nuestra provincia.