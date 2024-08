Los venezolanos en España: "Nos están matando"

Geraldine Gómez, describe el ambiente de los venezolanos en la provincia de Castellón como uno de los "sentimientos encontrados" debido a la lejanía de sus seres queridos y la gravedad de la situación en su país natal. "La situación en Venezuela está bastante crítica, muy fuerte", afirma. La comunidad está especialmente consternada por los informes de violencia y represión, con un recuento de 16 muertos y numerosos detenidos.

El miedo a la violencia es palpable entre los venezolanos del extranjero, quienes se sienten frustadros e impotentes al no poder hacer nada más para ayudar a sus familias. "Hemos tenido un recuento de 16 muertos, sin contar las personas heridas. A parte, hemos podido ver de nuestros familiares, a tono personal, en las ventanas, los disparos y la agresión que ha habido. Y hay muchos, muchos detenidos. Nos están matando", relata Gómez.

La líder comunitaria también expresa su desamparo a nivel internacional, subrayando la importancia del reconocimiento de los resultados electorales por parte de la comunidad global. A pesar de la solidaridad de la comunidad española, Gómez enfatiza la necesidad de que el gobierno español y otros gobiernos reconozcan el triunfo de la oposición en Venezuela.

Sobre el futuro político del país, Geraldine no alberga dudas sobre la victoria de la oposición y manifesta su preocupación ante la negativa del régimen de Maduro a aceptar los resultados. "No tenemos duda de que ha ganado la oposición y que él no va a querer salir", declara.

Las trabas para votar también fueron un tema destacado. Según Gómez, muchos venezolanos en el extranjero enfrentaron obstáculos significativos para ejercer su derecho al voto, incluyendo la falta de acceso a centros de votación y restricciones sobre la validez de documentos.

En respuesta a la pregunta sobre figuras políticas españolas que apoyan al régimen de Maduro, Geraldine expresa indignación y tristeza, criticando los intereses particulares de algunos políticos que, según ella, están en contra de los principios democráticos.

La Asociación de Venezolanos Activos en Castellón ha convocado una manifestación para el próximo domingo 11 de agosto en la Plaza de María Agustina desde las 14:00 horas hasta las 22.00 horas, en la que invita a todos a participar. Este evento tiene como objetivo reunir a la comunidad venezolana y a los residentes de Castellón en un acto de solidaridad y apoyo.