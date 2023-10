Los pescadores de la Comunidad Valenciana se quedan sin poder pescar sardina

Los problemas crecen para la gente del mar que ve como según orden del ministerio de Pesca, no pueden capturar sardina desde ayer. Hasta ahora eran cuatro los meses al año en los que no se permitía la pesca de la sardina, noviembre, diciembre, abril y mayo y ha pasado a seis, aunque las cofradías de pescadores han recurrido y aún con las alegaciones por responder, no pueden capturar las sardinas, algo que consideran no es comprensible.

Así explica en COPE el secretario general de las Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana, Coincopesca, Manuel Albiol, que "hemos presentado alegaciones a la modificación de la orden, pero a día de hoy esta orden sigue en vigor. Por tanto, si hay barcos en la Comunidad Valenciana que hoy capturan sardina y boquerón, tendrán que tirar la sardina muerta y justificarla en el diario como descarte".

Albiol considera que "no tiene ningún tipo de sentido porque la orden entraba dentro de los diez días que había para presentar alegaciones. Es decir, a día de hoy no se puede pescar sardina".

Por otra parte, el sector reconoce que se ha recuperado la presencia de atún rojo en nuestras aguas aunque incluso se ha vuelto una especie invasora y los pescadores piden que se les autorice a capturar un atún por marinero embarcado y faenando.

"El mar está lleno de atún porque hace años que el marinero ha hecho un esfuerzo por recuperarlo y las adjudicaciones de cuota han sido efímeras. Poco a poco esta especie se ha recuperado mucho, hasta el punto de ya ser una especie invasora. Este animal come 30 kilos de pescado al día. Come pulpo, come sardina...".