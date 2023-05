Un 40% de los contribuyentes castellonenses hace la doble aportación en la Renta

Plataformas y entidades sociales han animado hoy a la población castellonense a marcar la casilla de la casilla 106 de Actividades de Interés Social (‘X Solidaria’) en su declaración de la renta, en un acto de presentación que ha tenido lugar ante la delegación de Hacienda de la capital de la Plana. Bajo el lema “Llámalo X”, las entidades sociales han apelado a unirse a este movimiento social a través de valores como el compromiso, la igualdad, la empatía, los derechos o la diversidad para no dejar a nadie atrás.

En el acto de presentación, al que también ha acudido la concejal de Empleo, Emprendimiento y Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, las entidades sociales también han querido reclamar que sigue siendo necesario que más personas marquen la X Solidaria en su renta, en medio de un contexto social, económico y sanitario muy inestable generado por la guerra de Ucrania, la crisis energética y los efectos de la pandemia, según han señalado.

Esta reclamación se debe a que, a pesar de que el movimiento solidario ha conseguido que, en 2022, 162.333 contribuyentes de Castellón la marquen, no es suficiente ante el contexto que sigue poniendo a millones de personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es conseguir que el 47% de las personas que presentan su Declaración en la provincia de Castellón sin marcar la casilla 106, lo hagan, y poder destinar así 3’3 millones de euros más a proyectos sociales esenciales para aliviar la crisis.





Más de la mitad de la población

En 2022, el 52’9% de la población castellonense contribuyente realizó este gesto al presentar su declaración, lo que supone un punto porcentual menos que el año anterior, aunque las personas contribuyentes que marcaron la casilla social aumentó un 0’8%. Estos datos se explican por el aumento en más de un punto porcentual en el número de contribuyentes que no marca la casilla, que pasa de un 35’7% a un 37%. Por provincias, Castellón sigue manteniendo el liderazgo en porcentaje de contribuyentes que marcaron la casilla, con un 52’9%, seguido de València, con un 51’3%; mientras que la media en la Comunitat Valenciana se sitúa en un 50’4%.

Este porcentaje representa un total de 4’9 millones de euros recaudados, que se destinarán a la ejecución de proyectos sociales dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad. Con estas cifras, Castellón aumenta la asignación tributaria en casi medio millón de euros más respecto al ejercicio anterior. A través de la convocatoria de subvenciones de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que gestiona estos fondos, se dedicarán 24’4 millones de euros para financiar más de 1.000 programas de más de 200 entidades en toda la Comunitat Valenciana.

Destaca, además, que un total de 64.348 contribuyentes que marcaron la casilla 106 de la provincia de Castellón (un 39’6%) marcaron tanto la ‘X Solidaria’ como la casilla de la Iglesia Católica. Desde la campaña, se ha insistido en que aquellas personas que solamente marcan la casilla de la Iglesia Católica deben saber que pueden marcar también la casilla ‘X Solidaria’ y ayudar el doble. Como ha explicado el presidente de COCEMFE Castelló, Ramón Meseguer, “marcando las dos casillas la ayuda se suma, no se divide; de esta manera estarán aportando un 0,7% de sus impuestos a cada una de ellas, en total un 1,4%”, ha recordado. Meseguer ha señalado la importancia de realizar este gesto, que “no cuesta nada al contribuyente, porque ni va a pagar más ni le van a devolver menos”, para afrontar la subida de precios, las consecuencias de la guerra y de la COVID-19.





Se reduce la población en riesgo

Las ONG aseguran que el 27’5 de población de la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, tres puntos menos que en el ejercicio anterior, cuya tasa Arope se situó en el 30’6%. De este modo, el riesgo de pobreza o exclusión social ha disminuido en torno a un 10% en un año, aunque las entidades sociales aseguran que queda un “largo camino para cumplir con la Agenda 2030, ya que existen 140.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión por encima del objetivo marcado por la UE para 2022”.

“Cada uno de nosotros elegimos comprometernos por un motivo, ya sea por solidaridad, por la defensa de los derechos sociales, la inclusión o la igualdad; y la respuesta en todos los casos es la X Solidaria. Debemos unir nuestros esfuerzos para construir una sociedad más justa, que garantice derechos y vidas dignas y que apoye a las personas que lo están pasando peor a través de iniciativas que permiten aumentar la igualdad de oportunidades”, ha explicado Meseguer.

Por otro lado, la portavoz de la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana (PVCV), Elena Caro, ha explicado que las condiciones económicas que atravesamos complican la situación a parte de la ciudadanía castellonense: “Venimos de unos años marcados por los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis energética. Y las organizaciones sociales podríamos multiplicar nuestra labor diaria por los intereses y derechos sociales gracias a la solidaridad de la ciudadanía castellonense, en especial de aquellas personas que no marcan la casilla de Fines Sociales”, ha indicado. “Por eso hacemos un especial llamamiento a todas aquellas personas, ya sean nuevos contribuyentes o no, para que señalen la casilla 106 de actividades de interés social, si presentan la declaración a través de la web de la Agencia Tributaria, o la casilla de fines sociales si presentan la declaración a través del móvil, lo hagan, por favor. No cuesta nada, y para muchas personas marcará una gran diferencia”, añadió Caro.

Por su parte, desde la CEV también se ha animado a las empresas a marcar la X solidaria: “Queremos empresas responsables y marcar la X solidaria en el impuesto de sociedades es un ejercicio de responsabilidad, así que desde aquí animamos a todas las empresas a que lo hagan y a que todas las asociaciones y federaciones animen a sus empresas a hacerlo”, han afirmado fuentes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). “El año pasado se recaudaron 37.176 millones de euros en el impuesto de sociedades a nivel estatal, 2.515 en el caso de la Comunitat Valenciana. Si todas estas empresas valencianas hubiesen marcado la X solidaria, se habrían recaudado más de 17,6 millones para fines sociales”, han asegurado.