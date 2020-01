Los alumnos del colegio de Castellnovo, sin calefacción en sus clases

En pleno temporal y caída en picado de las temperaturas, el colegio público de Castellnovo está sin calefacción. Los 35 niños y niñas del centro educativo han tenido que ser trasladados en última instancia al centro cultural de la localidad, en una decisión improvisada del equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos.

Tal y como ha lamentado hoy el portavoz del PP en la localidad, Alejandro Selma, “la calefacción del colegio lleva semanas sin funcionar y es una competencia del Ayuntamiento al tratarse del mantenimiento del centro”. Este motivo ha provocado que “de forma improvisada hayan trasladado a los niños a otro espacio”.

Los populares lamentan que “el equipo de gobierno ha renunciado a mejorar las necesidades que tiene el colegio” y han denunciado “que sabiendo desde hace semanas que la calefacción no funciona, han decidido no actuar, como si el problema no existiera”.

Para el PP “la mala gestión les ha llevado, incluso a esperar a las 9.00 de la mañana, con todos los alumnos y padres en la puerta del colegio a anunciar la suspensión de las clases”.

Los populares se han preguntado “si en lugar de en el colegio fuera en el despacho de la alcaldesa, si no hubieran reparado ya la calefacción” y han exigido que “de forma urgente se repare la calefacción del centro escolar de forma prioritaria”.