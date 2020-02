Los agricultores de Castellón se alzan para evitar el abandono de los campos

Uno dos mil agricultores castellonenses han participado en una multitudinaria manifestación de todo el campo de la Comunidad Valenciana que se ha celebrado en Valencia.

Precisamente, el sector castellonense fue el primer en movilizarse algo más de un año cuando gran parte de los cítricos se quedaron en los árboles sin ser recolectados, "entonces había 4.000 personas y ahora podemos ser más de 10.000", explica el gerente de la Cooperativa Agrícola de Benicarló, Benihort, Guillermo Edo.

"Desde Castellón se empezaron esta sreivindicaciones y ahora ya se han trasladado a toda la Comunidad Valenciana y España".

Y es que hay un elevado riesgo de que sean abandonadas miles de hectáreas en la provincia de Castellón con la catástrofe medioambiental y económica que supondría. "Sobretodo en la parte de Castellón se ha arrancado mucho huerto de naranjo y, en el Baix Maestrat se están arrancado pero hay un cultivo alternativo que son las hortalizas".

El sector agrícola confía en que tanto la sociedad como la clase política tome conciencia. Que los ciudadanos consuman productos de proximidad y los políticos legislen para evitar la competencia desleal. "Si la gente o gana dinero, no tiene expectativa y al final puede abandonar el campo. Eso para el medio ambiente no es nada bueno" y destaca que "la alimentación es un sector estratégico que tiene la nación y no podemos dejar en manos de países terceros lo que es nuestra seguridad alimentaria".

Por eso, pide la ayuda de los políticos, "están cogiendo conciencia y, algo importante, la sociedad está cogiendo conciencia", recalca el gerente de Benihort. Eso hace que "el político de turno tiene que entender la situación del agricultor y tiene que buscar esas vías de solución".

Desde Fepac-Asaja, su presidente en Castellón, José Vicente Guinot, confía en que esta movilización sirva para adoptar medidas legislativas urgentes. "Que haya una reacción por parte de las admininistraciones y tomen conciencia de la importancia del campo y de nuestro sector desde un punto de vista económico pero también medioambiental".