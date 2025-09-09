Localizan una bomba de la Guerra Civil durante la construcción de un edificio en Castellón

La bomba ha sido hallada en la construcción de un bloque de edificios de Castellón

Agentes de la Policía Nacional han logrado desactivar en Castellón un artefacto explosivo de la Guerra Civil española. El grupo TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional se hizo cargo del traslado y detonación controlada tras la localización del artefacto en unas obras que se están llevando a cabo en un solar cercano a un centro comercial y también próximo al Hospital Provincial.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 5 de septiembre tras recibir una llamada de alerta, informando de la localización de, al parecer, un artefacto explosivo de grandes dimensiones por parte de una constructora, en las obras de un edificio de viviendas ubicadas en el cruce de la avenida Vila-real con calle la Mata de Morella.

Google Maps Calle Mata de Morella, donde se ubica el lugar en el que se ha hallado la bomba alemana de la Guerra Civil

Rápidamente, efectivos de seguridad ciudadana, así como un equipo de intervención de los los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (TEDAX NRBQ) de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, procedieron a asegurar y acordonar la zona.

Tras las primeras inspecciones se comprobó que se trataba de una bomba de aviación de fabricación alemana usada durante la Guerra Civil española, en mal estado de conservación.

Debido a las características del artefacto, y a que el mismo fue hallado en una zona próxima a viviendas, los especialistas TEDAX-NRBQ procedieron a asegurar el artefacto, siendo trasladado a un lugar seguro donde se procedió a su destrucción.

Policía Nacional Bomba de grandes dimensiones y de fabricación alemana localizada en Castellón

Cómo actuar

La Policía Nacional recomienda que, ante el hallazgo de este tipo de artefactos, es importante seguir estas pautas de seguridad:

- Recuerden, es muy peligroso y destructivo.

- No lo cojan.

- No lo toquen.

- Si se coge o se toca un proyectil de artillería, puede provocar una explosión.

- Aléjense del lugar.

- Dar la localización o lugar del hallazgo.

- Llamen inmediatamente al 091.

- Aunque por el aspecto del explosivo puede parecer que es muy viejo, o que está roto, oxidado, etc., el mecanismo interno puede estar en perfectas condiciones y mantener las mismas características que cuando se fabricó.

- La mayoría de estos artefactos están llenos de explosivos que conservan intactos sus propiedades, por lo tanto son una amenaza grave para las personas y bienes.