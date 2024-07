Llanos Massó asegura su permanencia en la presidencia de las Cortes Valencianas

Llanos Massó, presidenta de las Cortes Valencianas y de Vox en la provincia de Castellón, confirma que continuará en su cargo a pesar del reciente abandono de Vox del gobierno de la Generalitat Valenciana. En una entrevista en COPE, Massó responsabiliza al presidente del Partido Popular nacional, quien, según ella, ha priorizado pactar con el presidente Sánchez y seguir directrices desde Bruselas en lugar de cumplir con los acuerdos previos. Massó asegura que, a día de hoy, seguirá desempeñando su papel como presidenta de las Cortes Valencianas. “Esto afecta solamente a los gobiernos, en nuestro caso al consejo, y a día de hoy voy a seguir de presidenta de les Corts”, afirma Masó, subrayando que su continuidad en el cargo no está en cuestión.

En cuanto a los acuerdos de gobierno a nivel municipal en localidades como Castellón, Burriana, Oropesa, Vinaròs y Almassora, Massó confirma que estos continúan adelante con total normalidad.

Destaca que, aunque puedan surgir situaciones individuales relacionadas con la inmigración ilegal, los gobiernos municipales en los que Vox participa seguirán trabajando conforme a sus principios. “No vamos a traicionar nuestros principios. Somos capaces de renunciar al poder, pero no a nuestros principios y a ser leales con aquellos que nos votaron”, ha afirmado Massó. “A día de hoy los gobiernos en los que Vox forma parte a nivel municipal, pues continúan trabajando con normalidad y desde luego lo que sí tenemos que trasladar a la gente es que nosotros no vamos a traicionar nuestros principios, que somos capaces de renunciar al poder, que somos capaces de renunciar a nuestros sillones, pero a lo que no vamos a renunciar va a ser a nuestros principios y desde luego a ser leales con aquellos que nos votaron”, ha concluido Massó.