Las salidas de cargos de Ciudadanos continúan en les Corts Valencianes y el ayuntamiento de Castellón

La sangría que está sufriendo Ciudadanos desde su debacle electoral en las elecciones autonómicas de Cataluña; la presentación de una moción de censura contra su socio de Gobierno en Murcia y las elecciones autonómicas en Madrid, continúa ahora en la Comunidad Valenciana y en Castellón de la Plana.

En la capital castellonense, Paula Archelós ha dedicido abandonar Ciudadanos pero mantendrá su acta de concejal en el grupo de no adscritos; al igual que en Burriana María Jesús Sanchis. Los mismo ocurre en les Corts Valencianes con la diputada autonómica, la castellonense Cristina Gabarda, junto a Jesús Salmerón, Sunsi Sanchis (quien sustituyó a Toni Cantó tras renunciar este al acta a mediados de marzo) y José Antonio Martínez.

Archelós ha ehcho pública su decisión en un comunicado:

"Ciudadanos ha dado un giro de 180 grados durante el último año. La dirección nacional ha convertido un proyecto que generaba ilusión y confianza en los españoles, en un partido sin rumbo y cerca de la extinción. No respetar los resultados de las primarias en Cataluña, autocensurarnos en Murcia o los malos resultados en la Comunidad de Madrid, por convertirnos en la muleta del sanchismo junto con independentistas y comunistas, son algunas de las malas decisiones que nos han llevado al abismo. Error tras error, todos siguen en la Ejecutiva Permanente sin ninguna dimisión.

Durante el último año, especialmente desde la restructuración de Cs tras la marcha de Albert Rivera, el partido ha cambiado su rumbo y olvidado sus orígenes y principios. También han cambiado las formas y el trato por parte de personas que nunca debieron ostentar cargos de responsabilidad.

Todos estos acontecimientos, sumados a los nombramientos de Jesús Gimeno, como Secretario de Institucionales autonómico y de Cristina Fernández, coordinadora provincial han contribuido a tomar esta decisión. Son perfiles políticos, que nos retrotraen a lo peor de la vieja política, las cuales no representan en absoluto los valores morales ni principios éticos que me identifican. No quiero que se me relacione con esta forma de actuar ni un día más, y por ello, he tomado la dura decisión de abandonar Ciudadanos pasando al grupo de no adscritos. Quedarme en Ciudadanos sería ser cómplice de las formas personalistas e interesadas empleadas por parte de Jesús Gimeno y su coordinadora provincial con el fin de colocar a familiares y amigos.

Crispación y desilusión son los resultados de un año de cuitas y filtraciones que hacen que este proyecto ya no me merezca la pena.

Desde que entré en Cs, meses antes de las elecciones europeas de 2014, nos hemos dejado la piel por llevar los ideales de una formación de centro liberal hasta el último rincón de la provincia. En todo este tiempo, fuimos capaces de dar voz a los castellonenses y de conseguir una sólida opción de centro llegando a generar una enorme ilusión ¡Qué orgullosa estoy de aquellos años de éxito compartido!

En los últimos meses, he compaginado mi labor como concejal con mi profesión de sanitaria dedicada a combatir la COVID-19 en primera línea sin descanso en el Hospital General. Ha sido muy duro, pero este año conviviendo y combatiendo la pandemia, me han servido para reflexionar y tomar esta difícil decisión.

Seguiré trabajando para que los castellonenses tengan un espacio de centro liberal por lo que fui elegida y daré voz a los que confiaron en Ciudadanos en las últimas elecciones municipales.

Quiero agradecer de forma muy cariñosa a todas esas personas que he conocido a lo largo de todos estos años, que han dado lo mejor de sí para lograr que el sueño que fue Cs se convirtiera en realidad, en especial, a los ya mis excompañeros del grupo Municipal y a Sandra Julià.

Espero que el destino nos vuelva unir".