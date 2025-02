El lamento ante el cierre de Marie Claire: "Podía ser el número uno"

El final de Marie Claire no ha pillado por sorpresa a los trabajadores que llevan varios años pasando por calamidades de impagos e incertidumbre; tampoco para los establecimientos con productos textiles que ya añoran a la firma de Vilafranca, que durante más de cien años ha producido la lencería íntima que portaban millones de españolas y europeas.

Mercerías como Neus, lamentan la pérdida que supone Marie Claire en términos económicos, laborales y también de calidad. Mónica Ripoll trabaja en esta mercería castellonense y en 'La Tarde' de COPE ha reconocido que "podía ser el número uno".

Esta trabajadora le explica a Pilar García Muñiz que "con Marie Claire hemos perdido; hemos perdido calidad, hemos perdido puestos de trabajo... es desesperante".

Destaca de la firma castellonense con 118 años de historia que "eran innovadores, ningún tipo de medias ha tenido el colorido como ellos. Empezaron con el pantis reductor que ha sido muy importante", recuerda Ripoll, que asegura que "en España no ha habido ninguna como ella".

Reservas

No hay producto igual que el que se fabricaba por Marie Claire desde el interior de la provincia de Castellón y, aunque aún se dispone de stock en las mercerías de lencería, no hay alternativa que pueda competir en calidad.

Este establecimiento de la capital de la Plana aún cuenta con reservas de Marie Claire a la venta: "Todavía disponemos de ese producto: Tenemos unas mini medias de espuma, unas medias muy buenas que llevaba la gente mayor que ahora no se encuentran por ningún lado, medias tipo fajas que era el más vendido...".

Ello pese a que "desde finales de 2023" la firma de Vilafranca no le ha abastecido de material. "Hace más de un año que no nos sirven nada. Nos llamaron por teléfono para volver a ofrecernos todo el producto y para enseñarnos catálogo, pero ya no supimos nada más".