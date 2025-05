El jurado popular absuelve a Carlos Fabra y a Álex Debón

Publicado el 23 may 2025, 08:15 - Actualizado 23 may 2025, 09:26

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra y al expiloto de motociclismo Álex Debón han sido absueltos del delito de cohecho de que habían sido acusados por el supuesto cobro de una comisión ilegal en el pago de un patrocinio a cargo del aeropuerto de Castellón.

La presidenta del jurado ha leído ante las partes el veredicto, tras haber estado deliberando desde las 10.00 hasta pasadas las 15.00 horas, y que ha considerado que los acusados no son culpables por siete votos a dos, tras lo cual el magistrado que preside el tribunal ha dictado sentencia absolutoria de viva voz, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Tras la lectura del veredicto, Fabra, de 79 años y alejado ya de la política, ha asegurado ante los medios estar "muy feliz", igualmente como su familia, y agradecido a su equipo jurídico por su trabajo y también al juez, quien según ha dicho "ha dirigido esto muy bien". Sobre si finalmente pagará a Debón ha dicho que él "siempre" paga.

EFE/Andreu Esteban Carlos Fabra en el juicio celebrado en la Ciudad de la Justicia de Castellón

Debón, por su parte, ha dicho haberse emocionado al escuchar el veredicto y ha añadido: "Se ha demostrado que al final hemos tenido razón y no teníamos ninguna culpabilidad en nada de lo que se nos acusaba". Visiblemente emocionado, el expiloto ha asegurado estar "muy feliz" por los mensajes de apoyo de compañeros del mundo del motociclismo.

Las causas

El juicio a Carlos Fabra y Álex Debón comenzó en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón el pasado lunes. El Ministerio Fiscal consideraba que ambos habían cometido un delito de cohecho.

Para la fiscal los 360.000 euros que Carlos Fabra recibió por transferencia bancaria de Álex Debón se correspondían con una comisión ilegal cobrada a cambio de que Aerocas, empresa pública gestora del aeropuerto de Castellón, le hubiera concedido al expiloto un patrocinio de 3,6 millones de euros, una tesis igualmente secundada por la otra acusación en el proceso, la abogada de la Generalitat que ha representado a Aerocas.

Tanto Fabra como Debón se declararon inocentes del delito de cohecho. Ambos argumentaron que las cantidades transferidas se correspondían con un préstamo. El dinero, sostuvieron, se lo prestó el entones piloto a Fabra cuando estaba inmerso en un proceso judicial y para hacer frente al pago de su defensa y gastos jurídicos, ya que no disponía de liquidez en ese momento.

El impago

Finalmente Fabra ingresó en prisión por un delito fiscal y no le devolvió ese dinero a Debón, lo que motivó, según los acusados, un proceso de reclamación de cantidades en el juzgado que falló en favor del expiloto y cuya ejecución aún no se ha hecho efectiva porque el expresidente de la Diputación no puede hacer frente a la misma y lo explicó con esta frase: "No tengo donde caerme muerto".

Durante el juicio han declarado además once consejeros delegados de Aerocas en el momento en el que se aprobó el patrocinio a Debón, quienes explicaron que los contratos llegaban ya firmados al consejo de administración y era allí donde se ratificaban.

Las defensas de los acusados han negado que el dinero transferido se correspondiera con una "mordida", ya que, explicaron, "no se habría hecho mediante transferencia", sino en efectivo.