La Junta de Fiestas de Castellón recupera su autonomía

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha aprobado los Estatutos de Fiestas de la ciudad, como último paso para su puesta en marcha. La votación ha contado con los votos favorables de PP y VOX, así como de Compromís que formaba parte del Gobierno que eliminó la autonomía del món de la festa, mientras que el Partido Socialista se ha abstenido.

La presidenta del Patronato de Fiestas y concejala, Noelia Selma, explica que esto posibilitará “devolver la voz y el voto, que nunca debería haber perdido el món de la festa”. En el pleno, la edila ha recuperado su papel de representación festera de antes de incorporarse a labores políticas y es que "tiro a faltar cuando los políticos no estaban encima de la fiesta y la fiesta no formaba parte de los despachos políticos, si no que era una cuestión de ciudad y de festers"

Selma destaca que “ahora será la Asamblea de Fiestas quien elija libre y democráticamente a los miembros de la Junta de Fiestas, como siempre hemos defendido. Cumplimos así con la promesa electoral que hicimos a los castellonenses”, subraya.

Tras su aprobación en sesión plenaria del consistorio de la capital castellonense, ahora se iniciarán los preceptivos trámites administrativos con el periodo exposición pública.

“Hay que poner en valor y recordar que las fiestas de la ciudad las organizan los propios castellonenses, de forma voluntaria y totalmente altruista. Hay que agradecer su implicación y su dedicación en favor de dar continuidad a nuestras señas de identidad, cultura y tradiciones. Siempre hemos defendido que sean ellos quienes saben de fiestas, que sean los que se encarguen de organizarlas”, destaca Selma.

Incorporaciones a los nuevos estatutos

Para definir y elaborar el texto definitivo de los estatutos de fiestas se han contemplado las aportaciones que han sido presentadas, algunas de las cuales se han incorporado y ha citado la Presidenta del Patronato.

Es el caso de la inclusión en la Asamblea de Fiestas a personas que en el momento de la convocatoria ostenten la distinción de la Medalla de Fiestas, también se incluirá en la Asamblea la representación de un representante de la Asociación Cultural l’Aljama y un miembro de la Asamblea a un representante de la Cofradía del Cristo de Medinaceli.

Respecto a los entes vinculados a la Asamblea se han realizado varias aportaciones. Por una parte deberá existir un registro de entes vinculados, se regulará y gestionará en base al reglamento y el Consejo Rector deberá revisar el cumplimiento de los requisitos y condiciones propios de estas entidades.