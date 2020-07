Jesús Carrillo: “Tenía referencias de la afición del Castellón, es un motivo para dejarme la piel”

Jesús Carrillo, joven centrocampista ofensivo procedente de la U.D. Melilla, es la primera incorporación a la plantilla del C.D. Castellón, recién ascendido a Segunda División. El jugador ha atendido a la cadena COPE para hablar sobre su nuevo reto en la capital de la Plana.

Carrillo ha explicado que, antes de fichar, ya conocía uno de los grandes activos del club, sus seguidores: “ya tenía referencias de la afición que tiene el Castellón. A parte de los 14.000 socios, es muy cercana a los jugadores. Es algo que me satisface porque es un aliciente para dejarnos la piel en el campo”.

El futbolista se ha mostrado muy ilusionado con el proyecto y ha destacado la grandeza de la entidad albinegra: “Estoy muy ilusionado, ya que este es un club histórico. Llego para ayudar al equipo y dejarlo todo en el terreno de juego”. En esta línea, ha asegurado que su elección fue fácil: “Me llamaron hace tiempo para preguntar por mi situación pero no sabía nada hasta hace unos días. Cuando me enteré no dudé en venir aquí, a pesar de tener varias opciones”.

Respecto a sus cualidades y lo que puede aportar al juego, el de Alcantarilla se define como “un jugador habilidoso, con un buen uno contra uno y llegada”. Asimismo, ha expresado su deseo de realizar una temporada exitosa: “Espero que sea tanto mi año como el del equipo”.

El mediocentro no llegará como un desconocido al vestuario, puesto que tal y como ha confirmado, conoce a Rafa Gálvez, con el que coincidió en el Albacete. En cuanto al técnico, ha afirmado que todavía no ha tenido la ocasión de hablar con él, pero se siente con ganas de que llegue el momento: “Estoy deseando conocerle y ponerme a su disposición”.

Ante la incertidumbre en la fecha de reanudación de los entrenamientos, Carrillo ha reconocido que no sabe con exactitud qué día comenzará la pretemporada: “No sabemos cuando nos reincorporamos por la situación que está generando el virus. Supongo que será sobre mitad de agosto”.