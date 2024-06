Jérica regresa a sus orígenes en su XXVI edición de su Mercado Medieval

Arranca esta noche con una cena especial, pero el grueso de la actividad se centra el sábado y el domingo, en su casco histórico y a los pies de su emblemática torre mudéjar. Hablamos de Jérica y de su Mercado Medieval, que celebra ya su vigésimo sexta edición.

Por ello, hemos llamado a filas a su alcalde Jorge Peiró, que nos ha explicado detalles de esta cita que tiene nombre propio, Teresa Gil de Vidaurre, señora a la que Jaume I entregó el señorío y que supuso el germen para crear el municipio: “Es dar a conocer lo que era antiguamente Jérica y nuestro patrimonio a través de la conquista del rey Jaime I”.





Actividades

Una cita que un año más llenará de actividad y paradas un casco histórico que, minimizado por la altura de la cuatricentenaria torre mudéjar puede pasar desapercibido.

Sobre ello, Peiró resalta que “incluso el mismo recinto de la feria muestra varias zonas a visitar, ya que además de la Torre Mudéjar hay varias cosas a visitar”.

Lo que está claro es que se ha preparado todo un calendario de actividades completo, dirigido a toda la familia, y con numerosas opciones para disfrutar de la visita, como nos explica Peiró: “Hay zona infantil, mesas de juegos, atracciones para todos los públicos, talleres de oficios, actuaciones por todo el recinto... son muchos atractivos para que disfrute la gente que nos visite”.

Este Mercado Medieval que vale además como pistoletazo de salida de una agenda veraniega que ya se ha dado a conocer y que, gracias a la colaboración de varias asociaciones, llenará todos los fines de semana.

Destaca el alcalde de la localidad que “no se va a parar, con la colaboración de todos, desde la Peña Taurina a los quintos, con actividades para todos los públicos”.

Crisis hídrica

Y junto a ello, el alcalde de Jérica nos recuerda que la localidad del Alto Palancia ofrece mucho más. Y ahí los valores naturales son importantes, con el río Palancia como estandarte, aunque este año por la crisis hídrica la sensación imperante es la de preocupación: “Es uno de los problemas más grandes que tenemos, el río baja con muy poca agua, el pantano del Regajo lo tenemos al 16%, pero no depende de nosotros, sino del cambio climático. Lo estamos sufriendo, nos gustaría tener más, pero haremos las actividades que podamos en arreglo con lo que tengamos”.

?Hoy nos hemos acercado hasta Jérica para conocer cómo evoluciona la situación de sequía en el río Palancia.



??Las Comunidades de Regantes de Jérica y del Canal Teresa-Viver, junto a técnicos del @IGME1849 y del Ayuntamiento de Jérica, nos han acompañado durante la visita. pic.twitter.com/gy87Gd5TjW — Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) February 26, 2024





Un problema que se nota en el embalse del Regajo, y que de momento padecen especialmente en la agricultura. Los visitantes, de momento, parece que no sufrirán las restricciones: “Dependerá de la evolución, el pantano no sabemos si va a bajar más. En principio no va a haber restricciones para nosotros, pero sí está habiendo para los agricultores”.