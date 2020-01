El invierno incrementa el riesgo de sufrir un incendio en la vivienda

Un 33% de los incendios se inician en el salón; el 21% en los dormitorios y un 5% en la cocina, según un estudio de la Fundación Mapfre y que ha dado a conocer el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón.

"En la cocina es básico limpiar las campanas estractoras. Se acumula la grasa, no se hace ni el mantenimiento ni la limpieza adecuada y esa grasa se convierte en combustible; en los dormitorios y en el salón no recargar las regletas y en cuanto a la calefacción, evitar usar los braseros de carbón por el peligro de incendio y por el peligro mortal del dióxido de carbono y no poner la estufas cerca de cortinas o de muebles", según señala Andres Balfagó, jefe de Operaciones del Consorcio de Bomberos.

Por ello, se debe vigilar que la instalación eléctrica esté en condiciones óptimas; no hacer uso de braseros de carbón o de leña; no poner cerca de muebles o cortinas las estufas encendidas, ni secar la ropa encima de ellas; apagar las velas al salir de casa o irse a domir y nunca dejarlas desatendidas.

También es importante, especialmente en viviendas unifamiliares, inspeccionar y limpiar los tiros de las chimeneas dado que acumulan restos de las últimas veces que fueron utilizadas y que pueden inflamarse. Y es que las chimeneas son un recurso ampliamente utilizado en multitud de hogares, principalmente del interior, para calentar las viviendas y resguardarse de un frío que se incrementará en los próximos días.

Detectores de humo

También es importante instalar detectores de humo en las viviendas que alertan de forma inmediata en caso de que se produzca un incendio. La Diputación de Castellón regala e incluso instala a las personas mayores de 65 años detectores de humo para reducir riesgos.

Es un aparato de 10 euros que puede comprarse en cualquier gran superficie y que si no lo tenemos puede causar muchas muertes ese incendio por el fuego o por el humo y los gases que desprende. El detector de humo desprende un pitido capaz de alertar a la persona que lo tiene instalado pese a que esté durmiendo profundamente.