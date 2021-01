La Hostelería de Castellón ve el cierre de bares y restaurantes como una "tomadura de pelo"

Engañados es el termino que define como se siente la hostelería provincial tras estas 24h de anuncios por parte de la Generalitat Valenciana que otra vez vuelve a apuntarles pero esta vez con disparo incluido. “Lo de ayer fue la crónica de una muerte anunciada, acaban de cargarse al sector”.

Ashocas que fue bastante reacia a las medidas que anunció ayer el President de la Generalitat en el “Plan Resiste” dice que: “no ha sido más que poner la venda antes de la herida, nos han engañado igual que hizo el Gobierno de España es una auténtica tomadura de pelo”. El presidente de la asociación hostelería reclama que “si la hostelería tiene cero ingresos debe tener cero impuestos. Este sector representa el 17% del PIB en este país y nos vamos a morir de hambre.

La Generalitat ha puesto la puntilla al sector después de tenernos diez meses agonizando. Ahora decretan un cierre con un plan trasnochado de medidas insuficientes de las que aún no hemos podido conocer la letra pequeña y que con un cierre como el decretado hoy no sirve de absolutamente nada”.

Ashocas que tiene prevista una caravana de protesta para este jueves a las 18h y que cuenta con más de 500 vehículos acreditados según la organización asegura que: “vamos a elevar el tono de la protesta, ya no tenemos mucho más que perder, llegaremos donde haga falta, hay gente que ya no tiene nada están a punto de perder su vivienda, apenas tiene para comer y están dispuestos a lo que sea, por lo tanto mantendremos la protesta cada semana, y si es necesario acamparemos hasta que se tomen enserio nuestras reivindicaciones ya no aguantamos más.