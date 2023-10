La Generalitat Valenciana reconocerá a castellonenses en el 9 d'Octubre

Con motivo del 9 d´Octubre, el Gobierno valenciano aprueba conceder el premio Embajador de la Comunitat Valenciana al humorista castellonense, del Grao, Carlos Latre.

Distinción de la Generalitat a los servicios de emergencias, seguridad y protección civil que participaron en los trabajos de extinción de los incendios declarados en el verano de 2022 entre ellos, el de les Useres y Bejís.

Distinción al Mérito Deportivo a las integrantes del equipo español de gimnasia rítmica entre ellas la seleccionadora nacional Marta Linares y la gimnasta turolense de Utrillas y residente en Vinaròs, Alba Bautista, perteneciente al Club Mabel de Benicarló.

Distinciones de Acciones en favor de la Igualdad y por una Sociedad Inclusiva a la pirotécnica de Burriana Reyes Martí y al Banco de Alimentos de Castellón.

Todos los reconocimientos

El Pleno del Consell ha concedido la Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor a las jugadoras valencianas de la Selección Española de Fútbol, Ivana Andrés y Enith Salón.

Asimismo, el Consell ha otorgado la Distinción de la Generalitat a los servicios de emergencias, seguridad y protección civil que participaron en los trabajos de extinción de los incendios declarados en el verano de 2022 en Vall d’Ebo, les Useres, Bejís, Venta del Moro y Calles.

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha detallado, en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Pleno del Consell, las personas y entidades galardonadas con las distinciones de la Generalitat, que se entregarán el próximo 9 de octubre, con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la portavoz del Consell ha indicado que la Distinción al Mérito Cultural ha recaído este año en el cantante Nino Bravo, a título póstumo, y el grupo de música Seguridad Social.

Por lo que respecta a la Distinción al Mérito Deportivo, el Gobierno valenciano ha distinguido a las integrantes del equipo español de gimnasia rítmica Mireia Martínez López, Patricia Pérez Fos, Alba Bautista Cañas y Pôlina Berezina Ksenofontova y a la entrenadora del equipo nacional individual de gimnasia rítmica, Marta Linares García

Asimismo, la Distinción al Mérito Empresarial y Social ha sido concedida a la empresa Carmencita, mientras que el Mérito Científico reconoce la labor del equipo de cirugía cardíaca del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de València.

Las Distinciones de Acciones en favor de la Igualdad y por una Sociedad Inclusiva han sido otorgadas a la pirotécnica de Burriana Reyes Martí Miró y a la Fundación Banco de Alimentos de Alicante, Asociación Banco de Alimentos de Castellón y al Banco de Alimentos de Valencia.

Finalmente, la Distinción Embajador de la Comunitat Valenciana se ha concedido al humorista, actor, presentador e imitador, Carlos Latre.





Alta Distinción de la Generalitat y Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor

Las jugadoras valencianas de la Selección Española de Fútbol, Ivana Andrés Sanz y Enith Salón Marcuello.

Ivana Andrés nació en Aielo de Malferit. Juega actualmente como defensa en el Real Madrid. Enith Salón nació en Moncada. Juega como portera en el Valencia, CF.

La Selección Española de Fútbol se ha proclamado campeona mundial en 2023, tras ganar la Copa Mundial Femenina de la FIFA disputada este año en Australia y Nueva Zelanda.

Con su voluntad, su esfuerzo y su entrega, las jugadoras de la Selección han hecho posible que el deporte español alcance, una vez más, las mayores cotas de éxito a nivel internacional, y, al mismo tiempo, han conseguido impulsar el interés de la sociedad y de las instituciones por el deporte femenino, poniendo de relieve la necesidad de promover su desarrollo y dignificación.





Distinciones de la Generalitat

Los servicios de emergencias, seguridad y protección civil que participaron en los trabajos de extinción de los incendios declarados en el verano de 2022 en Vall d’Ebo, les Useres, Bejís, Venta del Moro y Calles.

La actuación ejemplar y coordinada de los servicios de emergencias, de seguridad y de protección civil permitió controlar de la mejor manera posible la evolución de los incendios y limitar el alcance de los daños, y, especialmente, proteger a la población y evitar la pérdida de vidas humanas.

Es necesario reconocer el esfuerzo y la profesionalidad de todos los servicios, organismos y personas que participaron en la emergencia, incluyendo los consorcios provinciales de bomberos de Alicante, Castellón y Valencia; los cuerpos de bomberos municipales; el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat; las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil y policía local; la Unidad Militar de Emergencias; los servicios de protección civil; el personal técnico del Centro de Coordinación de Emergencias y de los puestos de mando avanzado; las unidades de prevención de incendios; las autoridades locales y todas las personas que prestaron su colaboración voluntaria, así como la ayuda prestada por la Administración del Estado y por los gobiernos de las comunidades de Murcia, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha.





Distinciones al Mérito Cultural

El cantante Nino Bravo, a título póstumo

Nacido en Aileo de Malferit, Luis Manuel Ferri Llopis, conocido mundialmente con el nombre artístico de Nino Bravo, falleció hace 50 años.

En apenas cuatro años de carrera musical como solista, y sin haber llegado a cumplir los 29 años de edad, Nino Bravo consiguió cosechar enormes éxitos en España, en Europa y en América Latina, hasta convertirse en uno de los más grandes intérpretes de la historia de la canción melódica en español.

Medio siglo después de su muerte, Nino Bravo sigue siendo uno de los artistas más apreciados por todo tipo de públicos, y su voz permanece viva como una de las principales aportaciones de la Comunitat Valenciana a la música popular de nuestro tiempo.

El grupo musical Seguridad Social

Grupo musical formado en 1982 en Benetússer por José Manuel Casañ, que lo ha liderado desde entonces, y Santiago Serrano, que abandonaría la formación años después.

Desde sus inicios ha sido una de las bandas clave en el panorama musical español. Después de cuarenta años de carrera artística, con más de veinte álbumes editados y más de un millón de discos vendidos, el grupo permanece estrechamente vinculado a la Comunitat Valenciana, donde han grabado la mayoría de sus discos y donde han celebrado algunos de sus conciertos más memorables. Seguridad Social, integrado actualmente por José Manuel Casañ, Javi Vela, Jorge Molina y Víctor Traves, sigue gozando de una extraordinaria popularidad





Distinciones al Mérito Deportivo

Patricia Pérez y Mireia Martínez, gimnastas de la Selección Española en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica 2023 en la competición en conjunto, y Alba Bautista y Polina Berezina, gimnastas de la Selección Española en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica 2023 en la competición individual

Marta Linares García, entrenadora de la Selección Española de Gimnasia Rítmica

El pasado mes de agosto, el conjunto español de gimnasia rítmica repitió, en los Mundiales celebrados en València, la medalla de bronce conseguida en 2022, que trajo consigo su clasificación olímpica para París 2024. A esta medalla de bronce se sumó la de plata en la final de cinco aros y la clasificación olímpica de las gimnastas Alba Bautista y Polina Berezina.

El éxito del equipo español es el fruto de la dedicación y el esfuerzo de todas sus componentes, bajo la dirección de la alicantina Alejandra Quereda Flores, seleccionadora nacional en modalidad individual y de conjunto, que ya fue galardonada con esta misma distinción en el año 2014, y de la castellonense Marta Linares García, entrenadora del equipo nacional individual de gimnasia rítmica.

Las gimnastas valencianas Mireia Martínez López, nacida en la Pobla de Vallbona, y Patricia Pérez Fos, de Sueca, formaron parte del conjunto español que se colgó la medalla de plata en cinco aros, con su rutina inspirada en Romeo y Julieta.

Alba Bautista se inició en la gimnasia rítmica con 4 años de edad en el pabellón de Utrillas, y con 6 años en el Club Rítmica Cuencas Mineras. En 2016 marcha al Club Mabel, de Benicarló, y más tarde se traslada a vivir a Vinaròs.

Pôlina Berezina empezó a practicar gimnasia rítmica en Guardamar del Segura y con 8 años entra en el Club Gimnasia Rítmica Torrevieja, donde entrenó hasta 2016.





Distinción al Mérito Empresarial y Social

Carmencita

Empresa nacida en Novelda hace 100 años, comenzó con el comercio del azafrán procedente de Albacete, y fue la primera generación la que le dio el nombre y la imagen de marca que conserva, utilizando para ello la foto de una de las hijas de la familia.

A finales de los años cuarenta del siglo pasado, la empresa contaba ya con casi 100 trabajadoras, y cuando la mecanización hizo peligrar los puestos de trabajo, se decidió extender el negocio a todo tipo de especias, manteniendo así la plantilla.

En la actualidad, más de 60 países reciben alguna de sus 750 referencias de especias basadas en unos 60 productos distintos. Además, Carmencita participa en Alicante Gastronómica Solidaria y forma parte del Foro de Marcas Renombradas Españolas.





Distinción al Mérito Científico

El equipo de cirugía cardíaca del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de València

El pasado mes de septiembre el Hospital la Fe realizó el trasplante de corazón número 1.000, un hito en la historia de la cirugía de trasplantes que sitúa al centro valenciano en el reducido grupo de hospitales que han alcanzado esta cifra en todo el mundo, integrado por una veintena de centros, y en el hospital con más trasplantes cardíacos de toda España.

Se reconoce la excelencia y dedicación del equipo de cirugía cardíaca del Hospital la Fe, el compromiso de todo el hospital en la actividad de trasplantes y la generosidad de las personas donantes y sus familias.





Distinciones de Acciones a favor de la Igualdad y por una Sociedad Inclusiva

Fundación Banco de Alimentos de Alicante, Asociación Banco de Alimentos de Castellón y al Banco de Alimentos de Valencia

Los Bancos de Alimentos de Alicante, Castellón y Valencia, integrados en la Federación de Bancos de Alimentos de España, se dedican a obtener alimentos y redistribuirlos gratuitamente a las personas sin recursos, a través de las organizaciones benéficas asociadas. Su actuación se ha manifestado relevante durante la pandemia COVID-19, los problemas derivados de la guerra de Ucrania y con el aumento de los precios de los alimentos.

Son merecedores de este premio por su dedicación para atender las situaciones de exclusión social, el trabajo altruista de su voluntariado y la colaboración de las empresas e instituciones que les apoyan.





La pirotécnica Reyes Martí Miró

En 1996, la pirotécnica de Burriana Reyes Martí Miró asume la dirección del negocio familiar que había puesto en marcha su tatarabuelo, en 1868.

Fruto de sus aciertos y valentía en la toma de decisiones estratégicas para la empresa, en 2001 Reyes Martí se convierte en la primera mujer encargada de disparar una mascletà en la plaza del Ayuntamiento de València, y en 2018 en la primera pirotécnica que dispara en la Nit del Foc y en la cremà de las fallas oficiales, a lo que hay que sumar sus emblemáticas mascletades con ocasión del Día Internacional de la Mujer.

Con su trayectoria profesional ha demostrado su liderazgo para hacer presente a la mujer en el mundo de la pirotecnia.





Embajador de la Comunitat Valenciana

Carlos Latre Ruíz

Nacido en Castelló de la Plana, el humorista, actor, presentador e imitador comenzó su carrera como locutor radiofónico en la Cadena SER y continuó su trayectoria en la televisión con numerosas colaboraciones. En 2004 fue galardonado con el Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión.

Además de su faceta como actor y actor de doblaje, Carlos Latre también ha desarrollado su carrera en el mundo del teatro, con espectáculos como ‘Yes We Spain’, ‘Yes We Spain Is Different’, ‘Quince años no es nada’ o ‘Golfus de Roma’, entre otros.

A punto de cumplir 25 años de carrera televisiva, su autoexigencia y capacidad para conectar con el público están detrás del éxito cosechado por su último espectáculo, ‘One man show’, con más de 300.000 espectadores y espectadoras.

Recibe el galardón por su capacidad para observar y leer a las personas y por su ingenio para despertar el placer de reír.