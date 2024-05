"No fumar nunca", la mejor recomendación frente al tabaco

El tabaco es una de las causas potencialmente cancerígenas. Expone a las ce?lulas de la boca a peligrosas sustancias qui?micas canceri?genas. Además, puede provocar manchas en los dientes, halitosis, enfermedad periodontal, fomenta el fracaso de los implantes, disminuye la percepción de los olores y sabores, retrasa la cicatrización de heridas en la boca, aumenta el dolor tras las extracciones, predispone a la infección por hongos y altera la composición de la saliva.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es el causante de más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo. En España, el número de fallecimientos por enfermedades relacionadas con el tabaquismo alcanza las 50.000 al año, tal y como apuntan los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad.

#Audio El Día Mundial Sin Tabaco desde el @GVAdepsalutcs hoy en Herrera en COPE Castellón https://t.co/IGjr5tuGH3 — ?COPE Castellón? (@copecastellon) May 31, 2023





No empezar a fumar

Dejar aparcado este mal ha?bito y, lo que es ma?s importante, no iniciarlo nunca, es un aval para la buena salud general, y de la boca, según recuerda el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón.

Este 31 de mayo, con motivo del Di?a Mundial sin Tabaco, desde el CODECS se pone el foco en un triple mensaje: prevencio?n, autoexploracio?n y diagno?stico precoz.

El organismo colegial también incide en la necesidad de tener en cuenta que, aunque parezcan alternativas más seguras al tabaco convencional, los cigarrillos electrónicos y el vapeo no lo son: tienen un impacto negativo en la salud bucodental. “No son inocuos”, recuerdan desde el Colegio. De hecho, ambos liberan sustancias tóxicas -algunas de ellas, cancerígenas- y que pueden aumentar las posibilidades de desarrollar problemas pulmonares y cardiacos. Asimismo, estos productos no sólo no ayudan a dejar de fumar, sino que enganchan a los usuarios a la nicotina. Los que son de sabores y no tienen nicotina también son perjudiciales para la salud, puesto que contienen glicerina y propilenglicol.

Consecuencias

En la labor de prevención y detección precoz del cáncer oral, desde el CODECS se recomienda prestar atencio?n a si?ntomas como:

· Llagas en la boca o el labio que no cicatrizan.

· Manchas rojas o blancas en las enci?as, la lengua, las ami?gdalas o el revestimiento de la boca.

· No?dulos en el labio, la boca, el cuello o la garganta.

· Dolor de garganta persistente, ronquera o cambio en la voz.

· Adormecimiento, dolor o sangrado de la boca o la lengua.

· Dificultad para masticar, tragar, o mover la mandi?bula o la lengua.

· Dolor de oi?do y/o mandi?bula.

· Mal aliento cro?nico.

· Pe?rdida de piezas dentales o dolor de dientes.

· Dentaduras postizas que ya no encajan bien.