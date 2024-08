La falta de lluvias deja sus primeras consecuencias: Descenso de producción de uva y vides muertas

Hemos tenido una semana donde las tormentas en el interior no han dejado las precipitaciones esperadas. De nuevo, esta previsión de lluvias por las tardes se mantendrán en la zona montañosa. Incluso, se esperan lluvias para el jueves... pero que no llegarán. Y mientras no llega el agua, aparecen las consecuencias. El ayuntamiento de Albocàsser ha anunciado que las 2 fuentes que brotan en la localidad y de la que suelen beber los vecinos de esta localidad y otras colindantes se han secado. Explican desde el consistorio que la presencia de agua tanto en la de Brusca como Na Tosca es mínima y avisan que hasta que no tengamos un buen temporal de lluvia y se regeneren los dos manantiales no es recomendable ir a por la poca agua que pueda salir, tendrá mucho residuo.

Arranca la vendimia

Un agua que también han esperado en sectores como el vitivinícola antes de la vendimia pero que finalmente no han llegado. Y este hecho ha traído malas consecuencias. La producción va a caer en este 2024, y ya se nota, dado que por las altas temperaturas la recogida se ha adelantado 15 días y ya está en marcha. Nos lo ha contado Gabriel Mayo, desde la bodega Magnanimus de Vilafamés: "Estamos hablando que hemos perdido la mitad de la producción debido a la sequía. Mi padre con 80 años no recuerda un verano tan cálido y con menos lluvias como éste".



Una falta de lluvias que no sólo se nota en la bajada de producción sino también en las propias vides. Y es que hay árboles que no han podido sobrevivir a esta falta de agua.

Sobre ello, Mayo nos explica que "este año tendré unas 500 bajas de viñas que se han muerto por la sequía, y si estos sigue será un desastre total, pero no sólo para nuestro sector".





Sobrepoblación animal

Pero no ha sido el único problema que han tenido que afrontar. Y es que el aumento de la fauna silvestre también ha generado daños a las viñas: "Esta mañana hemos ido a vendimiar el chardonnay y se habían comido el 80% de la cosecha. Pero el problema no es sólo de jabalíes, también corzos, cabras o conejos".

Por ello, reclaman más medidas de control a la conselleria de Agricultura, para al menos evitar que esta sobrepoblación vaya a más en zonas agrícolas.





Turismo

Mayo por cierto también nos ha comentado cómo ha afectado esta sequía en Vilafamés a otro sector importante como el turístico. Con un pueblo lleno, ha habido que concienciar a visitantes, como los que visitan su casa rural, para controlar el uso de cada gota de agua: "Siempre les comentamos que no desperdicien el agua. Tenemos suerte en Vilafamés que tenemos afluentes que nos aseguran caudal pero hemos de vigilar porque va a peor".