Emery ve al Villarreal "muy motivado y con muchas ganas"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó que no cree que el cambio de técnico en el Manchester United, tras la destitución este fin de semana de Ole Gunnar Solskjaer, provoque muchos variaciones en la forma de jugar del equipo inglés en el encuentro que ambos equipos disputan este martes en La Cerámica.

"Me he enfrentado muchas veces a Solksjaer, lo respeto y le deseo lo mejor, pero el equipo no variará y, además, sobre el césped tendrán a los mejores", agregó el técnico vasco en rueda de prensa previa al penúltimo partido de la fase de grupos del primee torneo continental.

Espero una muy buena versión del Manchester

Pese a ello admitió que un cambio de entrenador siempre provoca una reacción, pero insistió en que el foco estará en los jugadores. "Espero una muy buena versión del Manchester, aunque lo importante será lo que nosotros seamos capaces de hacer", continuó.

"Debemos seguir por nuestro camino tras los dos últimos buenos resultados en Champions, pero ahora jugamos contra el favorito, ante el que debemos refrendar nuestra buena dinámica", prosiguió Emery, quien no concretó a qué jugadores va a poder recuperar para este encuentro, aunque resaltó que van a jugar los que estén a mejor nivel.

Estamos capacitados para dar ese paso más

“Trabajamos para tener oportunidades y, si se dan, para lograrlas, debemos ir a por ellas con todo. El reto es demostrar que lo podemos lograr, que estamos capacitados para dar ese paso más. El equipo está muy concienciado, lo veo muy motivado y con muchas ganas, y eso me tranquiliza y me da optimismo", continuó.

Para Emery la clave estará en defender bien, estar acertados con el balón y sólidos como equipo y en la presión, más que en cosas concretas y destacó que no existe mucha diferencia entre afrontar este encuentro en casa o hacerlo como visitante.