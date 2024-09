Los efectos nocivos del vapeo, al descubierto: "Restos de plomo y uranio en la orina"

Tal vez lo hayas visto e incluso sorprendido, pero es una moda que cada vez crece más entre los jóvenes. El uso de cigarrillos eléctricos para inhalar vapor de sabores, lo conocido como vapeo, se ha instalado en parques y espacios abiertos, pero también en universidades e institutos.

Jóvenes y adolescentes practican esta acción con cierta normalidad, pero... ¿es inofensivo o peligroso?: “Hay muchas premisas erróneas y una muy buena estrategia comercial. Por la falta de información a las familias y a los adolescentes hay un concepto erróneo. Algunos cigarrillos electrónicos tienen nicotina. Muchos adolescentes me dicen que vapean pero sin nicotina y no saben que les puede generar un pulmón húmedo durante la juventud”.

Hemos hablado en COPE con Laura Onrubia, enfermera especializada en hospitalización pediátrica y formadora, que este sábado en el Menador realiza una charla para explicar estos aspectos nocivos del tabaco y el vapeo entre adolescentes. También tratará de romper con ciertos clichés respecto a estos cigarrillos electrónicos, de los que lamenta que una buena estrategia comercial esconde los riesgos, que según los primeros estudios son similares a los del tabaco: “Las consecuencias son prácticamente iguales. En mayo se publicó un primer estudio sobre el vapeo en Estados Unidos con una muestra de 1.600 adolescentes y se demostró que en sus muestras de orina había restos de metales pesados como el plomo o el uranio”.

Como respuesta, desde el colectivo sanitario, pasa por la concienciación e información no sólo en familias, sino también en los centros educativos, para que no sólo los alumnos sino también los profesores puedan conocer todas las claves, tanto para no entrar en esta posible adicción sino también en desengancharse. Onrubia nos apunta la necesidad de mayor control y legislación, similar a como se hizo en su momento con el tabaco: “Está muy instaurada la campaña contra el tabaco pero no tenemos prácticamente nada del vapeo. Hay muchos vacíos legales y los comerciales campan a sus anchas. La intervención terapéutica es igual que con el tabaco”.

Tal vez para ello puede ayudar las medidas que han solicitado impulsar desde la Comisión Europea, donde se plantea aumentar la prohibición de fumar en espacios públicos abiertos como terrazas o parques. El colectivo sanitario lo vería positivo, sumado a ello eso sí otro punto digamos más personal: la empatía: “Se cree que por estar fumando en la terraza al aire libre está libre de pecado, pero hay mucha gente alrededor que no tiene por qué estar respirando tu humo. Hay que crear más empatía y concienciación”.