Edu Gatell buscará la redención en su tercer año en Tau Castelló

Quinto jugador confirmado, y cuarta renovación en el Tau Castelló 2019-2020. Este quinto proyecto de los castellonenses volverá a contar con Edu Gatell, cuyo acuerdo se ha oficializado hoy en el concesionario de Lexus en Castellón.

Un acto donde el presidente del club, Luis García, ha destacado que “Edu se merece la renovación por lo que ha pasado”. “Es una satisfacción poder contar con él, sé que está trabajando mucho para volver en condiciones totales, y con él aseguramos una garantía de esfuerzo”.

Por su parte el pívot ha comenzado indicando que “desde hace meses ya dije a todos que yo quería renovar, básicamente porque este año no he podido rendir al máximo nivel y me sentía en deuda con el club. Aparte, aquí en Castellón me siento como en casa”.

Gatell se marca como objetivo “volver a estar al 100%”, así como “poder estar al mismo nivel que el primer año o incluso mejor”. El de Empuriabrava también ha tenido palabras de agradecimiento hacia el staff técnico: “Desde el primer minuto que firmé, Toni (Ten) me dio una confianza que nunca me habían dado, y eso se agradece”.

Respecto a posibles ofertas, ha resaltado que “hubo algún rumor pero a mí sólo me interesaba estar aquí”, un lugar donde se siente bien y donde ya ha hecho su propia familia junto a los también renovados Faner, García y Bas: “Desde el primer año ya hicimos una buena piña y el grupo ya se ha unido mucho, incluso nos hemos ido juntos de vacaciones”.

Para finalizar, el pívot también se ha marcado deberes para este verano: “Ya he hecho las vacaciones en mayo, y ahora en junio ya estoy entrenando con el cuerpo técnico, en julio me voy a casa pero con trabajo específico y en agosto vuelta a Castellón a seguir con la puesta a punto”.

Gatell vivirá así su tercera campaña en Castellón después de una segunda marcada por las continuas lesiones y que saldó en los 18 partidos disputó con 16'34” de media y 4,7 puntos, 3,9 rebotes, 0,6 asistencias y 5,3 de valoración por encuentro.

Esta renovación puede ser además la última de cara a la próxima campaña, aunque el club sigue negociando por 2 de sus hombres más importantes de la pasada temporada como Juan José García y Brano Djukanovic, aunque sus pretensiones económicas y el posible interés de otros clubes complican su continuidad.

Lo próximo, la presentación de la campaña de abonados

La actividad en el club es frenética estas semanas y no para. Mañana a las 12h en las oficinas de Ruralnostra, sitas en la plaza de la Paz de Castellón, tendrá lugar la presentación de la nueva campaña de socios y abonados para la temporada 2019/2020.