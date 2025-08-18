Detenido en Castellón un fugado de la Justicia de Italia
La Guardia Civil ha localizado en Castellón a una persona que tiene una orden de extradición tras huir de Italia
Castellón - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por una orden europea de detención a efectos de extradición emitida por Italia.
Concretamente, fue el pasado miércoles cuando, componentes de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, mientras realizaba un dispositivo de seguridad en la AP-7 dieron el alto a un vehículo con tres ocupantes.
Al cotejar sus documentaciones con la base de datos comprobaron que uno de ellos estaba siendo buscado por las autoridades italianas al constarle en vigor una orden europea de detención a efectos de extradición.
Por ello, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias oficiales donde una vez confirmada la validez de requisitoria fue puesto a disposición judicial.
La actuación se enmarca dentro de los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando de vigilancia de las vías de comunicación y dentro del Plan de actuación establecido en la provincia de Castellón para evitar los robos en las áreas de servicio.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Castellón.
