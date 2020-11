Cubillas le vale al Castellón en Tercera, Segunda división "B" y Segunda

El delantero castellonense David Cubillas, anotaba ante el Mirandés su 30º gol con el CD Castellón, marcando en tres categorías del fútbol español.

El gol de David Cubillas ante el Mirandés sirvió para darle un punto a su equipo (1-1). Ha sido el sexto en el que ha participado y el primero como titular. En total, Cubillas ha jugado esta temporada 155 minutos y ha anotado dos goles, el anterior le dio la victoria en el descuento de la primera jornada ante la Ponferradina (1-2).

“Me fijo poco en los números que lo que quiero es que el Castellón siga creciendo”, explica en declaraciones a EFE.

Con ellos, Cubillas ha logrado marcar con el Castellón en Tercera división, Segunda división “B” y Segunda. Goles decisivos como los dos últimos o el anterior que en la fase de ascenso disputada el verano pasado, le dio el pase a la eliminatoria final clasificándose frente a la Peña Deportiva.

Cubillas ha logrado con la camiseta albinegra 21 goles en Tercera división, 7 en Segunda división “B” y dos en Segunda, alcanzando los 30 goles que José Leonardo Ulloa marcó en el Castellón, siendo los dos máximos goleadores del club en las dos últimas décadas, pero muy lejos del histórico pichichi de los castellonenses, Basilio, quien anotó 122 goles.

“Para un delantero que ha jugado bastante en cuatro temporadas pueden ser números un poco pobres, pero no me fijo en eso. Mi única intención cuando salgo a jugar no es marcar uno, dos o tres, sino hacer todo lo posible para que el Castellón gane. Tengo muy claro que el colectivo está muy por encima de las individualidades en un club de fútbol, porque los jugadores estamos de paso, lo único que queda es el club y el escudo”.